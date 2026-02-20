Nuevas fábulas serán entregadas este fin de semana en el encarte que regala Diario Correo de Piura a todos nuestros lectores. Son 14 lecturas escritas por el griego Esopo que llegarán a su mesa para ser contadas entre los miembros de la familia.

Las fábulas como “El lobo y el cordero en el arroyo”, “El perro de pelea y los perros sencillos”, “La corneja y los pichones”, “Los bueyes y el eje de la carreta”, “El pescador y los peces pequeños y grandes”, “El tocador de Cítara”, “Diógenes y el calvo”, “Zeús Juez”, entre otras, integran el suplemento hecho a todo color.

Por ello, este domingo acude temprano a tu quiosco más cercano y adquiere tu diario y de paso reclama el encarte totalmente gratis. El suplemento viene bien presentado, impreso en papel periódico y con una presentación especial, para que descubras un mundo lleno de creatividad y de paso enriquecer la experiencia literaria entre los lectores.

MUY AMENO

Las Fábulas de Esopo les enseñará a los niños en edad escolar, la importancia de la lectura, ya que leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad, enriquece el vocabulario y nos hace comprender las moralejas que nos ha dejado el autor, en cada fábula.

Las personas, a través de la lectura, podrán desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos, y podrán construir con facilidad nuevos conocimientos y nuevas palabras.

Este hábito de comunicación se debe aplicar para que la lectura de las Fábulas de Esopo en los niños ayude al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje y mejore la expresión oral y escrita para hacer el lenguaje más fluido, una tarea también para las docentes de lenguaje para que lo pongan en práctica en los colegios.