Dieciséis crucigramas llegan a tus manos en un encarte de pasatiempo para grandes y chicos. Un suplemento impreso en papel periódico listos para ser solucionados por toda la familia y que Diario Correo te regala hoy.

Éste viene a colores y muy bien ilustrado, y lo recibirás gratis por la compra de tu matutino desde las primeras horas. Recuerda que este suplemento no se vende por separado del diario.

Nuestro matutino, pensando en los amables lectores, les trae esta sorpresa en una edición única y especial todos los domingos sin costo adicional, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento.

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PASATIEMPO

Al resolver un crucigrama, la persona se sumerge en un mar de palabras y de ideas, dejando de lado las preocupaciones y tensiones cotidianas.

Además, los crucigramas son un excelente ejercicio para la mente porque desafían la capacidad para recordar información, fortaleciendo la memoria.

Varios expertos en neurociencia y psicología identificaron múltiples beneficios asociados con su práctica regular. Aunque muchos especialistas recomiendan introducirlo en edades tempranas para desarrollar habilidades de razonamiento, es en la adultez donde este pasatiempo cobra mayor importancia debido a su potencial preventivo frente al declive cognitivo.