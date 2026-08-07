El Gobierno del Perú otorgó garantías y el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino, luego de la solicitud formulada por el Gobierno de México, informó este viernes 7 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería señaló que el Perú reafirma su compromiso con las obligaciones establecidas en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos países son parte.

Cabe menionar que también se reiteró que en el país “no existe persecución política” y que imperan el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías de la administración de justicia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Chávez Chino ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el artículo 349 del Código Penal.

Finalmente, la Cancillería aclaró que la entrega del salvoconducto se realiza con reserva del derecho del Estado peruano de solicitar una eventual extracción de Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables entre ambos países, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran.