El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca dejó fuera de la contienda a Reber Joaquín Ramírez Gamarra, candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, por Cajamarca Renace.

El organismo declaró fundada una tacha presentada contra su postulación, por no informar una sentencia condenatoria en su hoja de vida de 2026.

Razones

El JEE señaló que Ramírez registró, en 2011, una sentencia firme por un delito doloso.

No obstante, en su hoja de vida para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM2026) marcó “No tengo” en el apartado destinado a registrar este tipo de condenas.

Ramírez también mencionó, en otro apartado de su hoja de vida, que había tenido un caso judicial en Lima hace más de 20 años, pero que no cuenta con “sustento físico”.

Sin embargo, el JEE consideró insuficiente esa explicación porque no precisó el número del expediente, el delito ni la sentencia.

El organismo electoral también descartó que la antigüedad de la sentencia, o una eventual rehabilitación, permitieran dejar de declararla.

Además, el JEE sostuvo que dicha obligación busca que los electores sepan los antecedentes de los candidatos.

Antecedentes

Como se sabe, Ramírez fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016, y luego alcalde provincial de Cajamarca.

Aunque fue investigado por tráfico ilícito de drogas, el caso derivó en una acusación por lavado de activos por el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Keiko Fujimori en 2016.