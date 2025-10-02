La pieza teatral escrita y dirigida por Yamil Sacín se presentará todos los jueves de octubre en el Teatro Esencia de Barranco.
El Teatro Esencia de Barranco será escenario del estreno de la obra “Humanas, demasiado humanas”, una propuesta de formato corto escrita y dirigida por Yamil Sacín, que invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad en un contexto de guerra, virus y control tecnológico.

La puesta en escena plantea un entorno distópico donde, tras años de devastación y enfermedades, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. Los hombres casi han desaparecido debido a un virus y, en medio de la crisis, dos hermanas luchan por la supervivencia de la especie. La trama confronta al público con una pregunta clave: ¿se trata de salvar a la humanidad o de transformarla hacia algo distinto, con avances genéticos y cibernéticos que redefinen nuestra propia existencia?

El elenco está conformado por Gabriela Artieda y Olga Kozitskaya, quienes darán vida a esta historia cargada de tensión y cuestionamientos éticos sobre la tecnología, el poder y los límites de lo humano frente a un estado totalitario.

Las funciones se realizarán los jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Esencia (Almte. Miguel Grau 069-A, Barranco). Las entradas están disponibles en boletería, vía WhatsApp (993486978) y en Joinnus: .

Más información y novedades se pueden encontrar en las redes sociales de Krakens Producciones (@krakens.producciones).

