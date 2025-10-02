El Teatro Esencia de Barranco será escenario del estreno de la obra “Humanas, demasiado humanas”, una propuesta de formato corto escrita y dirigida por Yamil Sacín, que invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad en un contexto de guerra, virus y control tecnológico.

La puesta en escena plantea un entorno distópico donde, tras años de devastación y enfermedades, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. Los hombres casi han desaparecido debido a un virus y, en medio de la crisis, dos hermanas luchan por la supervivencia de la especie. La trama confronta al público con una pregunta clave: ¿se trata de salvar a la humanidad o de transformarla hacia algo distinto, con avances genéticos y cibernéticos que redefinen nuestra propia existencia?

El elenco está conformado por Gabriela Artieda y Olga Kozitskaya, quienes darán vida a esta historia cargada de tensión y cuestionamientos éticos sobre la tecnología, el poder y los límites de lo humano frente a un estado totalitario.

Las funciones se realizarán los jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Esencia (Almte. Miguel Grau 069-A, Barranco). Las entradas están disponibles en boletería, vía WhatsApp (993486978) y en Joinnus: enlace de compra.

Más información y novedades se pueden encontrar en las redes sociales de Krakens Producciones (@krakens.producciones).