El ICPNA presenta la exposición “Ex libris. Seña de identidad”, cuarta muestra individual de la artista peruana Gloria Quispe Tinco, dedicada a una de las prácticas más singulares de la historia del grabado y del libro impreso: el ex libris, una pequeña estampa utilizada para identificar la pertenencia de un libro a una biblioteca personal.

La exposición, que se exhibirá en el Museo del Grabado ICPNA del 11 de junio al 26 de septiembre de 2026, explora la estrecha relación entre el grabado, la edición de libros y la memoria afectiva. A través de diversas técnicas de grabado en relieve, la artista propone una reflexión sobre la identidad, la propiedad simbólica y el valor cultural de las bibliotecas personales.

Un recorrido por el arte del ex libris

Las obras exhibidas combinan nombres, símbolos, escenas y textos breves en composiciones de pequeño formato diseñadas para ser adheridas o selladas en libros. Gracias a su capacidad de reproducción y nivel de detalle, el grabado se convierte en el medio ideal para desarrollar este tipo de piezas.

La muestra está conformada por dos conjuntos de trabajos. El primero reúne ex libris creados por encargo para distintos bibliófilos, entre ellos Israel Zevallos, Yolanda Falcón, Adrián Ávila, Grace Salvador y Manuel Ayala, desarrollados a partir de un proceso de diálogo creativo entre la artista y los propietarios de las bibliotecas.

El segundo grupo incluye obras realizadas para concursos internacionales especializados en ex libris, celebrados principalmente en Europa. Entre ellas destacan piezas enviadas a certámenes en Polonia, Rusia y Bulgaria, países donde esta tradición artística mantiene una importante vigencia.

Técnicas tradicionales de grabado

Todas las obras fueron elaboradas mediante técnicas de grabado en relieve como la xilografía, taco perdido, multiplaca y grabado a buril, e impresas sobre papel comercial y artesanal.

La muestra cuenta con la curaduría de Manuel Munive y busca recuperar una práctica poco difundida en el ámbito artístico local, retomando el interés por el ex libris impulsado por el ICPNA durante la 5.ª Bienal Internacional de Grabado realizada hace una década.

Datos de la exposición

Exposición: Ex libris. Seña de identidad

Ex libris. Seña de identidad Artista: Gloria Quispe Tinco

Gloria Quispe Tinco Curaduría: Manuel Munive

Manuel Munive Lugar: Museo del Grabado ICPNA

Museo del Grabado ICPNA Fechas: Del 11 de junio al 26 de septiembre de 2026

Del 11 de junio al 26 de septiembre de 2026 Ingreso: Libre