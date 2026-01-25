El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) presenta el ciclo And the Oscar goes to… Mejor director, una muestra cinematográfica dedicada a nueve directores que marcaron hitos en la historia del cine y fueron reconocidos con el Premio de la Academia.

Las proyecciones se realizarán del 12 al 28 de febrero, a las 7:00 p. m., en el Auditorio ICPNA Miraflores, con ingreso libre previa inscripción.

Directores y obras premiadas

El ciclo propone un recorrido por distintas épocas y estilos, desde el cine clásico hasta producciones contemporáneas. Se incluyen obras de Lewis Milestone, Frank Capra, John Ford, George Stevens, Mike Nichols, Michael Cimino, Milos Forman, Clint Eastwood y Kathryn Bigelow.

Desde el tono pacifista de All Quiet On The Western Front (1930) hasta la tensión contemporánea de The Hurt Locker (2009), las películas seleccionadas fueron consideradas innovadoras en su momento y hoy son referentes del lenguaje cinematográfico.

Conversatorios con críticos de cine

Además de las proyecciones, el ciclo contará con conversatorios a cargo de los críticos Ricardo Bedoya, Alberto Servat e Isaac León Frías, quienes analizarán el contexto histórico, estético y cultural de las obras.

Programación completa

Jueves 12: All Quiet On The Western Front (1930), de Lewis Milestone

(1930), de Lewis Milestone Viernes 13: It Happened One Night (1934), de Frank Capra

(1934), de Frank Capra Sábado 14: How Green Was My Valley! (1941), de John Ford

(1941), de John Ford Miércoles 18: A Place In The Sun (1951), de George Stevens

(1951), de George Stevens Jueves 19: The Graduate (1967), de Mike Nichols

(1967), de Mike Nichols Viernes 20: The Deer Hunter (1978), de Michael Cimino

(1978), de Michael Cimino Sábado 21: Amadeus (1984), de Milos Forman

(1984), de Milos Forman Miércoles 25: Unforgiven (1992), de Clint Eastwood

(1992), de Clint Eastwood Jueves 26: The Hurt Locker (2009), de Kathryn Bigelow

(2009), de Kathryn Bigelow Viernes 27: How Green Was My Valley! (repetición)

(repetición) Sábado 28: A Place In The Sun (repetición)

Lugar y acceso

Las funciones se realizarán en el Auditorio ICPNA Miraflores, ubicado en la avenida Angamos Oeste 120. El ingreso es libre previa inscripción a través de la plataforma cultural del ICPNA.