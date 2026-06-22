El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) presenta la exposición “El Álbum Cueba. El repertorio visual de un pintor limeño del crepúsculo colonial”, una muestra centrada en un excepcional álbum de artista descubierto en Lima en junio de 2023.

La exhibición, instalada en el Museo de Grabado ICPNA, permite conocer más sobre las prácticas artísticas y el universo visual de los pintores limeños de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Un hallazgo para el estudio del arte colonial peruano

El volumen está conformado por más de 150 grabados y dibujos antiguos distribuidos en 85 folios encuadernados, convirtiéndose en una pieza excepcional para la investigación del arte virreinal peruano.

La identidad de uno de sus propietarios y probable compilador pudo establecerse gracias a la firma de Fermín Cueba, artista limeño que vivió entre 1748 y 1811 y que estuvo vinculado al Cabildo de Lima y a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, perteneciente al Convento de San Francisco.

Imágenes provenientes de Europa

El álbum contiene grabados elaborados entre 1579 y 1781, procedentes principalmente de Augsburgo, París y Amberes, además de otros centros impresores europeos como Ámsterdam, Madrid y Roma.

Estas imágenes habrían servido como modelos para composiciones pictóricas y como muestrario para clientes, revelando la influencia del rococó bávaro y de corrientes manieristas neerlandesas en la Lima ilustrada.

Asimismo, la colección muestra técnicas poco documentadas, como el uso de cuadrículas para transferir diseños y los llamados calcos dorsales de contorno.

Exposición permanecerá hasta septiembre

La muestra está bajo la curaduría de Almerindo Ojeda y permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre de 2026 en el Museo de Grabado ICPNA, ubicado en la avenida Javier Prado Este 4625.

El público podrá visitarla de martes a sábado, entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. El ingreso es gratuito.