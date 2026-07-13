Ante el incremento de viajes por Fiestas Patrias, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que las aerolíneas son responsables por la pérdida, robo, daño o deterioro del equipaje que reciben bajo su custodia.

La entidad precisó que las empresas de transporte aéreo deben garantizar que el equipaje llegue al destino en buen estado y en la misma fecha y hora que el pasajero.

Asimismo, señaló que el deber de cuidado se mantiene desde el momento en que el equipaje es entregado a la aerolínea hasta su devolución al usuario.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Indecopi recomendó a los pasajeros adoptar algunas medidas preventivas antes de embarcar su equipaje:

Exigir el ticket o comprobante de registro del equipaje enviado a bodega.

Tomar fotografías del equipaje antes del viaje para acreditar su estado.

Informar previamente a la aerolínea si se transportan objetos de valor.

Verificar que el equipaje sea entregado en el mismo destino y horario del vuelo.

Estas acciones pueden facilitar la presentación de un reclamo en caso de pérdida, daños o retrasos.

Más de 240 reclamos por problemas con equipaje

Según informó Indecopi, entre 2025 y los primeros meses de 2026 se registraron 241 reclamos relacionados con equipaje en el transporte aéreo.

Los principales motivos fueron:

Pérdida de equipaje: 104 casos .

. Falta de entrega: 100 casos .

. Sustracción de artículos: 37 casos.

La institución advirtió que, si se comprueba una infracción a las normas de protección al consumidor, las aerolíneas podrían recibir sanciones de hasta 450 UIT.

¿Qué hacer si la aerolínea no responde?

Si la empresa no soluciona el problema o rechaza asumir la responsabilidad, el pasajero puede presentar un reclamo en el Libro de Reclamaciones de la aerolínea.

El proveedor deberá responder en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Si la respuesta no resulta satisfactoria, el usuario puede acudir a Indecopi mediante los siguientes canales:

WhatsApp Aeropuerto: +51 985 197 624 .

. Plataforma Reclama Virtual .

. Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe .

. Teléfono: 224-7777 (Lima).

(Lima). Línea gratuita: 0800-4-4040 (regiones).

Indecopi confirmó sanción contra una aerolínea

La entidad también recordó un reciente pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, que confirmó una sanción contra una aerolínea por no brindar un servicio adecuado a una pasajera.

Según la resolución, la empresa permitió que pertenencias de otro pasajero fueran colocadas en un compartimiento exclusivo adquirido por la consumidora y ubicó su equipaje de mano en otro espacio, donde resultó dañado.

Por este caso, la aerolínea recibió una multa de 4 UIT y se le ordenó devolver el monto pagado por el servicio relacionado con el equipaje afectado.