El restaurante peruano Chicharrón, fundado por el chef y empresario peruano Marco Espinoza junto con el chef Raúl Pareja, participará en Rock in Rio 2026, uno de los festivales musicales de mayor reconocimiento internacional.

Durante el evento, que se desarrollará del 4 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, el establecimiento ofrecerá algunos de los platos más representativos de la gastronomía peruana a los cientos de miles de asistentes nacionales y extranjeros.

Entre las especialidades que estarán disponibles figuran el pan con chicharrón, el ceviche y la salchi broaster.

Rock in Rio reúne a más de 700.000 asistentes

Rock in Rio es uno de los festivales musicales más importantes del mundo. Desde su primera edición, realizada en 1985, ha recibido a artistas internacionales y congrega a más de 700.000 asistentes en cada edición.

Además del impacto cultural, el evento representa un importante impulso para el turismo, la gastronomía y el comercio en la ciudad brasileña.

Chicharrón continúa su expansión en Brasil

El restaurante Chicharrón abrió su primer local en el barrio de Copacabana en enero de 2026.

Tras la acogida del público brasileño, actualmente cuenta con tres establecimientos en Río de Janeiro y proyecta ampliar su presencia a otras ciudades de Brasil.

Marco Espinoza impulsa la cocina peruana en Brasil

El chef Marco Espinoza es uno de los principales promotores de la gastronomía peruana en Brasil.

Además de Chicharrón, dirige los restaurantes Lima Cocina Peruana, Kinjo, especializado en cocina fusión peruano-japonesa, y Cantón, de fusión peruano-china, así como otros establecimientos en Brasilia y São Paulo.

Su trabajo también incluye la colaboración con las misiones diplomáticas y consulares del Perú para promover la gastronomía nacional en el mercado brasileño.