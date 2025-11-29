El arte, en su forma más pura, es la capacidad de reconstruir la realidad a través de una mirada propia. Por ello, “Legoverso: Expresiones en bloques” es una nueva exposición que fusiona la nostalgia lúdica con la vanguardia técnica para dar vida a un universo donde cada pieza encaja con intención.
Los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Arte Ignacio Merino de los ciclos VI y VIII de la especialidad de Producción en Diseño Gráfico y Artes Publicitarias, han asumido el desafío de reinterpretar sus vivencias, memorias e identidades bajo la inconfundible estética del mundo Lego y la presentan en la Galería de Arte Luis Ginnocho Feijoó de esta Universidad (ex ESAPIM).
PROYECTO
“A través de Blender, software de modelado y animación 3D, los creadores demuestran que la tecnología trasciende su función de herramienta para convertirse en un puente sensible, capaz de dotar de alma a la geometría digital”, señaló el Mg. Philip Hernández Yaguana, Jefe de Talleres.
Asimismo, indicó que en “Legoverso”, el bloque deja de ser un simple juguete para convertirse en una metáfora poderosa, “cada pieza simboliza recuerdos, sueños y trayectorias que, al unirse, edifican estructuras sólidas. Cada obra propone un diálogo entre la infancia y la contemporaneidad, entre la imaginación y el dominio técnico, invitando al espectador a contemplar cómo la creatividad puede transformar lo cotidiano en algo extraordinario”.
Participan en la muestra: Raúl Conde, Úrsula calle, Stefany Escudero, Marco Estrada, Walter Maza, Karol Nieves, Anny Ortiz, Anyelo Peña, Christopher Pingo, Jasmyn Ruiz, Omar Salas, Azalia Sobrino, Julio Soto, Katiuska Valdiviezo y Hansel Villacriz
La exposición estará bajo la dirección de Lourdes Pariona y cuenta con el respaldo del director dela universidad, Manuel Silvestre Aquino y del Mg. Philip Hernández.