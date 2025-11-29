El arte, en su forma más pura, es la capacidad de reconstruir la realidad a través de una mirada propia. Por ello, “Legoverso: Expresiones en bloques” es una nueva exposición que fusiona la nostalgia lúdica con la vanguardia técnica para dar vida a un universo donde cada pieza encaja con intención.

Los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Arte Ignacio Merino de los ciclos VI y VIII de la especialidad de Producción en Diseño Gráfico y Artes Publicitarias, han asumido el desafío de reinterpretar sus vivencias, memorias e identidades bajo la inconfundible estética del mundo Lego y la presentan en la Galería de Arte Luis Ginnocho Feijoó de esta Universidad (ex ESAPIM).

PROYECTO

“A través de Blender, software de modelado y animación 3D, los creadores demuestran que la tecnología trasciende su función de herramienta para convertirse en un puente sensible, capaz de dotar de alma a la geometría digital” , señaló el Mg. Philip Hernández Yaguana, Jefe de Talleres.

Asimismo, indicó que en “Legoverso”, el bloque deja de ser un simple juguete para convertirse en una metáfora poderosa, “ cada pieza simboliza recuerdos, sueños y trayectorias que, al unirse, edifican estructuras sólidas. Cada obra propone un diálogo entre la infancia y la contemporaneidad, entre la imaginación y el dominio técnico, invitando al espectador a contemplar cómo la creatividad puede transformar lo cotidiano en algo extraordinario ”.

Participan en la muestra: Raúl Conde, Úrsula calle, Stefany Escudero, Marco Estrada, Walter Maza, Karol Nieves, Anny Ortiz, Anyelo Peña, Christopher Pingo, Jasmyn Ruiz, Omar Salas, Azalia Sobrino, Julio Soto, Katiuska Valdiviezo y Hansel Villacriz

La exposición estará bajo la dirección de Lourdes Pariona y cuenta con el respaldo del director dela universidad, Manuel Silvestre Aquino y del Mg. Philip Hernández.