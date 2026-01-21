La Galería de Arte ODERS presenta “Intersecciones: La Geometría del Ser”, una exposición colectiva curada por Karol Roots que invita a repensar el arte abstracto desde una mirada cercana y accesible, entendiendo la geometría no como un lenguaje distante, sino como una forma de experiencia, contemplación y reflexión sobre la vida cotidiana.

La muestra reúne obras de Elías Alayza, Carolin Ayllón, Luis Miguel Díaz, Sandra León, Sara Merel, Jenny Murray, Sebastián Poggi, Ariel Weil, Yigal Dongo y Carlos Zevallos. Desde enfoques diversos, los artistas exploran la abstracción geométrica como un lenguaje sensible, donde formas, colores y estructuras se convierten en herramientas para reflexionar sobre la identidad, la memoria, la naturaleza y la experiencia del mundo contemporáneo.

La exposición puede visitarse hasta el 14 de febrero de 2026, de martes a sábado, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m., en la sede de la galería ubicada en Barranco.

Una forma de mirar más cercana

“Intersecciones: La Geometría del Ser” propone una aproximación sensible al arte abstracto, alejándose de discursos cerrados o excesivamente técnicos. Aquí, la geometría se entiende como una forma de ordenar emociones, recuerdos y experiencias, invitando al espectador a detenerse, observar y dejarse afectar por las obras.

Las piezas no buscan ser explicadas, sino experimentadas. Líneas, planos y estructuras funcionan como espacios de encuentro entre lo vivido y lo imaginado, entre la memoria y el presente. De este modo, la exposición plantea una doble experiencia: primero mirar y luego reconocer cómo cada forma puede dialogar con la percepción personal del mundo.

Diez miradas, un mismo cruce

Cada artista aborda la abstracción desde un lugar íntimo y accesible. Carolin Ayllón imagina paisajes donde naturaleza y tecnología se entrelazan; Luis Miguel Díaz explora la repetición y la monocromía como volúmenes que se transforman según la mirada; Ariel Weil construye piezas visuales a partir del sonido; y Sebastián Poggi propone ritmos que dialogan con la estructura del tiempo.

Sara Merel sugiere arquitecturas emocionales desde el gesto pictórico, mientras Yigal Dongo equilibra intuición y estructura para activar una experiencia sensorial directa. Por su parte, Carlos Zevallos expande la pintura hacia el espacio y el cuerpo; Elías Alayza organiza su mundo interior a través del juego y el azar; Jenny Murray activa el color y el movimiento para humanizar el espacio cotidiano; y Sandra León construye una geometría de la memoria a partir del archivo y la nostalgia.

“Intersecciones: La Geometría del Ser” reafirma el valor del arte como un espacio de contemplación en un mundo acelerado. Al acercar la abstracción a la experiencia cotidiana, la muestra recuerda que mirar también es una forma de comprendernos y que la geometría —lejos de ser fría o distante— puede convertirse en una herramienta sensible para pensar el presente.