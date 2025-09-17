La escultora e ilustradora peruana Isabelle Decenciere regresa con Mis cercanías, una exposición que combina humor, ternura y picardía cotidiana, inspirada en los personajes y memorias de los barrios limeños. La muestra se inaugurará el 18 de septiembre en la Galería Indigo (Av. El Bosque 260, San Isidro) y permanecerá abierta hasta el 23 de octubre, con entrada gratuita.

La exposición reúne 30 piezas trabajadas en cerámica y madera, donde cada ventana se convierte en un escenario íntimo. Entre los protagonistas destacan las ya conocidas “chismosas”: mujeres curiosas que observan desde ventanas antiguas, a las que se suman niños juguetones y ancianos nostálgicos, ahora también en formato escultórico.

“Me atraen las ventanas antiguas de Lima y las quintas barranquinas porque son el encuadre perfecto para mis personajes”, explica Decenciere, quien rescata detalles de la vida urbana para transformarlos en escenas cargadas de humor y melancolía.

Las obras evocan recuerdos colectivos: desde una abuela renegona hasta un niño lanzando un avión de papel, personajes que remiten a la identidad barrial y a la memoria afectiva. “Solo quiero que disfruten el recorrido y, si de paso les arranco una sonrisa, habré cumplido mi cometido”, comenta la artista.

Sobre la artista

Isabelle Decenciere estudió en la École des Beaux-Arts de Valence (Francia) y en Estados Unidos, donde trabajó en proyectos de animación y murales. Radicada en Perú desde hace 18 años, ha participado en diversas exposiciones y ha ilustrado libros para niños. Su obra se caracteriza por el humor, la ternura y la contemplación de lo cotidiano, con un estilo vibrante y cercano.

Información de la muestra