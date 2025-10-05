Dos de las figuras más destacadas de la lírica mundial se darán cita en la capital. El tenor peruano Iván Ayón-Rivas y la soprano estadounidense Nadine Sierra se presentarán en el Teatro Municipal de Lima como parte de la temporada “Grandes Voces”, que reúne a artistas de primer nivel internacional en espectáculos de ópera y recitales.

Ayón-Rivas, reconocido como uno de los mejores tenores del mundo, ofrecerá su concierto el martes 22 de octubre, acompañado por la Orquesta del Teatro Municipal bajo la dirección del maestro Matteo Pagliari. El artista peruano ha brillado en escenarios como La Scala de Milán, la Ópera Estatal de Viena y el Teatro Bolshoi, llevando con orgullo el nombre del Perú a los más prestigiosos escenarios del planeta.

Por su parte, Nadine Sierra, considerada por la crítica como “la primera soprano del mundo”, llegará por primera vez al país para presentarse el 24 de noviembre, junto al pianista Bryan Wagorn. La artista estadounidense ha sido ovacionada en el Metropolitan Opera y cuenta con una destacada discografía que incluye los álbumes Made for Opera y There’s a Place for Us. En 2023, fue galardonada con el Premio Richard Tucker y el International Opera Award, consolidando su lugar entre las voces más admiradas del circuito operístico global.

Ambos conciertos forman parte de la programación cultural impulsada por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, que busca acercar el arte lírico al público nacional. Las entradas están disponibles en Ticketmaster, y las novedades pueden seguirse en las redes oficiales del Teatro Municipal.

Próximas fechas de la temporada 2025:🎭 Teatro Municipal de Lima

Iván Ayón-Rivas: 22 de octubre

Ollanta : 5, 7 y 9 de noviembre

: 5, 7 y 9 de noviembre Nadine Sierra: 24 de noviembre

🎭 Teatro Manuel A. Segura

La Tabernera del Puerto: 26, 29 y 31 de octubre

Para más información, sigue las redes oficiales:📸 Instagram – Gerencia de Cultura MML📘 Facebook – Teatro Municipal de Lima📘 Facebook – Gerencia de Cultura MML🎵 TikTok – @gerenciadeculturamml