Jaime Bayly lanza este 11 de febrero su nueva novela, Los golpistas, publicada por Revuelta Editores. La obra reconstruye los días en que Hugo Chávez fue depuesto por un golpe militar, en un episodio que el autor retrata como uno de los más insólitos en la historia política latinoamericana.

La historia se centra en los tres días en que Chávez pierde el poder y en la incertidumbre de los militares, quienes no definen si deben matarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio.

En paralelo, un gobierno provisional respaldado por empresarios y jerarcas de la Iglesia se instala y disuelve los poderes públicos.

La figura de Fidel Castro adquiere un rol determinante cuando interviene telefónicamente para increpar a los golpistas y persuadir a Chávez de no suicidarse ni rendirse, mientras se evalúa su eventual traslado a Cuba.

La novela plantea interrogantes sobre las decisiones de los conspiradores y la supervivencia política del mandatario en medio del caos. Los golpistas ya se encuentra disponible en librerías desde el 11 de febrero.