La Embajada de España en Perú y la Municipalidad de Santiago de Surco anunciaron la presentación del concierto "La guitarra del mestizaje: música y danza entre dos mundos", a cargo del destacado guitarrista, compositor e investigador Javier Echecopar Mongilardi. El evento se realizará el miércoles 10 de septiembre a las 8:00 p. m. en el Teatro Municipal de Surco, en el marco incomparable del Parque de la Amistad, con ingreso libre hasta completar el aforo.

El espectáculo propone un recorrido por la historia musical del Perú, desde los tiempos precolombinos hasta la actualidad, evidenciando la riqueza y fusión cultural que caracteriza a la identidad sonora nacional. Para esta ocasión, Echecopar estará acompañado por un grupo de cámara, percusionista y la participación de reconocidos bailarines de danza barroca, flamenca y marinera, así como de las sopranos Edith Ramos y Victoria Villalobos, y el barítono Sergio Portilla.

La puesta en escena incluirá además una propuesta visual del artista Jesús Ruiz Durand, quien aportará escenografía, vídeos y animaciones que enriquecerán la experiencia sensorial del público. Uno de los momentos más esperados será la interpretación de Echecopar con una guitarra cusqueña de 1863, un instrumento histórico único en el mundo que se estrenará en el escenario surcano.

Con más de 45 años de trayectoria internacional, Javier Echecopar se ha consolidado como un embajador de la música peruana en el mundo, combinando la interpretación clásica con la investigación etnomusicológica. Ha sido delegado ante la UNESCO y agregado cultural del Perú en España, además de participar en festivales internacionales y publicar 14 discos y 25 composiciones propias.

El concierto celebra la multiculturalidad a través de la música y la danza, en un diálogo artístico que une las tradiciones del Perú y España en un mismo escenario.

Detalles del evento