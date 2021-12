Joanna Lombardi, directora de cine y guionista, no disimula su expectativa y cierto nerviosismo ante el inminente estreno de “Los Prisioneros”, el próximo 15 de enero por Movistar Play, serie en la que como toda buena “showrunner”, estuvo detrás de cada decisión tomada. No dejó de revisar el mínimo detalle para que la producción lograra ese nivel que se exige en estos tiempos de streamimg y plataformas.

“Cuando me llama Movistar para encargarme de las series originales para Latinoamérica, tenía la misión de hacer una en Chile y estuve analizando muchísimos proyectos, y a pesar que habían muy buenas propuestas, no encontraba una que yo dijera: ‘esta es´. Como era la primera serie de Movistar debía ser una historia muy potente y que además conectara con los demás países latinoamericanos.

¿Y cómo es que llegan Los Prisioneros?

Yo había tenido muchos reuniones con Parox, que es la productora que trabaja proyectos en Chile y en un momento me cuentan que ellos mantenían una relación de amistad con Jorge González desde hace mucho. Allí empezó todo, logramos conseguir los derechos respectivos y empezamos a trabajar, tomando en cuenta que ya se había estrenado en señal abierta una serie sobre el grupo. Fue una coincidencia que cinco meses después ocurriera el estallido social en Chile y que la gente saliera a cantar en la calle los temas de la banda.

Especialmente “El baile de los que sobran” que se convirtió en el himno de las protestas...

Claro, incluso con toda honestidad te digo que me dio un poco de miedo, pensé que se iba a sentir como que nos estábamos aprovechando de la coyuntura, pero lo real es que veníamos trabajando en la serie desde hace varios meses. Además me empezó a pasar algo que siempre me sucede cuando estoy trabajando sobre un tema, de pronto lo veo en todas partes y me di cuenta que las canciones de Los Prisioneros sonaban en la radios a cada rato es impresionante como siguen siendo hiper vigentes.

¿Qué línea argumental fue la que eligieron?

La primera decisión fue no contar toda su historia, no hacer la típica biopic que narra la vida de sus integrantes desde que estaban en el colegio, sino encontrar cuál es el momento que nos parecía más interesante de la banda. La serie cuenta un período especifico de ellos, que es el momento en que todavía estaban haciéndose conocidos en plena dictadura en Chile y su salida al exterior, Se juntó con toda la parte del contexto político en el que se desarrollaban que me pareció muy interesante para contar.

Perú fue el primer país en el que la banda tocó fuera de Chile.

Sí, cuando todavía no habían explotado totalmente en Chile vienen a Perú y ofrecen ese concierto famoso en la plaza de Acho. Ellos en verdad no tenían ni idea de que ese concierto iba a ser tan grande, ellos pensaban que iban a venir a tocar en un lugar chiquito, no imaginaban la cantidad de fans que tenían aquí.

¿Tuvieron acercamiento con ellos para escribir el guion de la serie?

Fue una decisión inicial que ellos no participaran en el guion, necesitábamos tener libertad para trabajar, además, lo que hemos hecho no es un documental, tratamos de rescatar toda información y todos los puntos de vista para tratar de entender a los personajes

Estamos en los tiempos de las plataformas que nos permiten ver series como “Los Prisioneros”.

Nos encontramos en un momento impresionante de producción en el mundo, y eso va a tener que ir llegando al Perú. He estado trabajando en España y hay tanta producción que empiezas a llamar a estudios de postproducción y te dicen que no están disponibles por dos años. Lo que nos toca es capacitarnos a full porque se va a necesitar muchísima gente especializada y aquí hay mucho talento.

Toca arriesgar y pensar en grande.

Totalmente, las plataformas son un trampolín extraordinario porque te da un exposición muy grande, la verdad, nos toca aprovechar el momento y tratar de generar productos peruanos para llevar nuestra identidad y cultura al mundo.

Joanna Lombardi

Cineasta. En 2009 escribió el libreto del largometraje “Un cuerpo desnudo” , que fue dirigida por su padre Francisco Lombardi y en el que ella participó como asistente. Su segunda película “Solos” se estrenó en 2015.