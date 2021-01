John Banville vuelve al ruedo literario pero esta vez de la mano de un libro de Benjamin Black, su seudónimo con el que publica sus novelas negras.

En ese desdoblamiento, una de las clásicas características de los escritores, Banville ha presentado “Quirke en San Sebastián” (Alfaguara, 2021), la octava entrega de la saga del famoso patólogo que ahora protagoniza una historia en España.

Y no es casualidad que esté ambientada en dicho país, donde ha decidido seguir firmando exclusivamente sus libros como Benjamin Black.

“Estaba en San Sebastián, hace unos años, por un festival literario, cuando vivíamos en un mundo libre, y me encantó la ciudad. Así que me dije: ‘¿por qué no le doy a Quirke unas vacaciones aquí?’”, contó el escritor, de manera irónica, en una conferencia de prensa virtual.

MAL. Banville, en un momento, señaló que muchos piensan que la violencia del mundo también debería estar en las pantallas o las ficciones, lo que es una “tendencia muy peligrosa”.

“Nunca he conocido a un asesino en serie y casi nunca he visto escenas de violencia en mi vida y creo que es el caso de la mayoría de la gente. Pero el mundo es cada vez un lugar más brutal y no me parece muy positivo que ficciones como series y películas o la novela negra traten de ser todavía más brutales”, dijo.

También explicó que él reemplazaría la palabra “mal” por “circunstancias”, porque se define a la primera como algo alejado del ser humano .

“En función de las circunstancias el ser humano es capaz de cualquier cosa. Nos creemos civilizados, pero no lo estamos. Somos el virus más listo del planeta”, dijo.

escritura. El autor irlandés, por otro lado, dijo que su principal propósito es que su público goce con la novela.

“Me gusta pensar que los lectores van a disfrutar, eso es lo único que pretendo que hagan”, manifestó.

Agregó que escribir, para él, todavía sigue siendo difícil y que se siente un novato.

“Todas las mañanas me siento delante de la página y pienso: ‘cómo se hace esto, no voy a ser capaz’. Pero si no escribo, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces me obligo a escribir”, comentó.

Banville manifestó que el aislamiento es el estado perfecto para el escritor pero que se siente culpable por el sufrimiento de la gente.

Dijo que “es horrible” lo que se vive por la pandemia del coronavirus, sin embargo, confía en el regreso de la normalidad.

