La inseguridad volvió a encender las alarmas en Marcona, en la provincia de Nasca, luego de que cuatro presuntos delincuentes ingresaran a robar al minimarket “Demarimarket”, ubicado en la zona de Justo Pastor, y posteriormente agredieran salvajemente a un trabajador que intentó recuperar los productos sustraídos.

Robo y agresión

En las imágenes se observa cómo los sujetos recorren el establecimiento y esconden diversos productos entre sus prendas de vestir, entre ellos bebidas alcohólicas extraídas de despensas y congeladoras. Tras consumar el robo, abandonaron el local con aparente tranquilidad. Sin embargo, un trabajador advirtió lo sucedido y decidió seguirlos para reclamarles lo robado.

A pocas cuadras del negocio, el empleado fue interceptado por los cuatro individuos, quienes respondieron con una violenta golpiza que lo dejó seriamente herido. Los sujetos le propinaron puñetes y patadas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Vecinos de la zona expresaron su indignación y señalaron que grupos conocidos como los “chalecos naranja”, contratados por una empresa, estarían generando temor y constantes incidentes en el distrito.

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