Una pareja de enamorados que caminaba por el cruce de las avenidas Roma y México, en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, fue víctima de un violento intento de robo. Al oponer resistencia, el delincuente, quien se desplazaba a bordo de una mototaxi, efectuó un disparo que impactó en la espalda de la joven.

Grave delito

Tras el ataque, el sujeto huyó del lugar, tal como se evidencia en un video de una cámara de seguridad que captó el hecho delictivo. De inmediato, el acompañante de la víctima la cargó en brazos para auxiliarla, mientras ella pedía ayuda desesperadamente.

Hasta el cierre de esta edición, la joven permanece internada en el hospital. Se informó que la mototaxi utilizada por el delincuente es de color rojo con toldo blanco.

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