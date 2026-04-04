La policía viene investigando a un adolescente de 16 años, conocido en el mundo del hampa con el alias “Rata”. El menor sería uno de los integrantes de la banda criminal “Los chacalanes del crimen”, quienes desde el 30 de marzo vienen atacando con arma de fuego a los transeúntes que encuentran desprevenidos en Chincha Alta. Hay al menos tres atracos registrados por las cámaras de seguridad.

Asalto con revólver

Una de las primeras víctimas de los delincuentes fueron dos amigos que se desplazaban por la calle José Olaya. Uno de ellos manipulaba su celular mientras caminaba con dirección a La Victoria. En esas circunstancias, aparece un mototaxi azul, con lunas polarizadas, parrilla en el techo y con tres sujetos a bordo. Dos de estos bajan se apoderan del equipo móvil y escapan realizando un disparo para no ser perseguidos.

La misma modalidad de asalto y robo fue registrada en la av. Santos Nagaro y también en el sector El Tigre. En todos estos hechos, cometidos a altas horas de la noche, aparecían los mismos hampones portando arma de fuego, con la misma vestimenta y siempre desplazándose en el trimoto azul. Asimismo, los tres acontecimientos criminales fueron captados por cámaras de seguridad de los vecindarios.

La respuesta policial llegó de parte de la comisaría de Chincha Alta, siendo retenido el menor R.C.C.T. (16) (a) “Rata” y detenido Benly Cayo (24) (a) “Camone”. De acuerdo con la información oficial se incautó un revólver, con número de serie erradicado, además de siete municiones. Ambos permanecen encerrados en la dependencia, mientras se realizan las diligencias correspondientes por la posesión del arma.

Además, el adolescente estaría relacionado con “Los chacalanes del crimen”, y en su historial pese a no contar con la mayoría de edad registra antecedentes por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo. Las investigaciones continúan para la ubicar a los demás asaltantes del mototaxi azul; vehículo utilizado en los últimos robos al paso ocurridos en la provincia de Chincha.

EL DATO: Alias “Rata” permanece como retenido en la comisaría de Chincha Alta por su presunta participación en los asaltos a mano armada, en los que despojan a sus víctimas de celulares y otras pertenencias de valor.

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