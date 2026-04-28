Con el objetivo de fortalecer la capacidad preventiva frente a la corrupción, el Programa de Integridad de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) desarrolló la charla de capacitación denominada “Gestión de Riesgos que afecta la Integridad Pública”, dirigida a subgerentes, jefes de oficina y personal de diversas áreas de la institución.

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La jornada fue liderada por el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, quien además se desempeña como Oficial de Integridad de la entidad. Durante la capacitación se abordaron los principales riesgos que pueden afectar la integridad pública dentro de la institución, con énfasis en la identificación temprana y la implementación de medidas de prevención y mitigación.

“Esta capacitación nos permite identificar los riesgos que pueden existir en cada oficina, analizar sus causas y establecer acciones concretas para prevenirlos, evitando así posibles inconductas funcionales o actos de corrupción”, señaló Rufino Rodríguez.

Asimismo, se informó que esta actividad constituye el inicio de una serie de acciones que incluirán talleres especializados en los que cada área identificará sus propios riesgos, así como capacitaciones en ética, liderazgo ético, enfoque de integridad, manejo de conflictos de interés y lucha contra la corrupción.

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