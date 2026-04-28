El abogado Antony Crespo Barrionuevo, representante de las familias de las personas fallecidas en el operativo de Colcabamba en el Vraem, señaló que uno de los sobrevivientes habría sido presionado para declarar que trasladaba droga durante la intervención. Durante una entrevista en Exitosa, la defensa cuestionó la versión difundida tras el hecho y pidió que sea revisada dentro de la investigación fiscal.

El caso se originó tras un operativo ejecutado por fuerzas del orden en el que murieron cinco jóvenes, dos quedaron heridos y uno logró escapar con vida. Este último fue quien posteriormente se presentó ante las autoridades para brindar una declaración sobre el presunto traslado de sustancias ilícitas.

Defensa cuestiona versión del sobreviviente

El letrado indicó tuvo contacto con el sobreviviente y que este le habría manifestado que fue obligado a declarar bajo presión. Según el abogado, el joven testificará nuevamente y la investigación deberá determinar si la declaración inicial se realizó en condiciones adecuadas.

“Nosotros hemos podido conferenciar con este joven y lo que él nos menciona es que él ha mencionado ciertas cosas bajo amenaza, bajo coacción del ejército de Perú, ¿no?.Ya en el transcurso de la investigación este joven volverá a ampliar su declaración”, relató.

El representante legal detalló que en la camioneta intervenida viajaban ocho personas en total, información que quedó registrada en las actas del operativo. Asimismo, recordó que cinco de ellas fallecieron y dos resultaron heridas durante el hecho.

Crespo Barrionuevo señaló que dentro del grupo no todos se conocían. Según explicó que, solo tres de ellos eran cercanos, mientras que los demás habrían abordado la unidad en distintos puntos del trayecto.

“Solo tres personas se conocían, las otras cinco personas subieron en el camino. Todos venían de hacer deporte del pueblo de Huallhua”, comentó.

El caso permanece bajo investigación y será la justicia quien determine si hubo abuso de autoridad de parte de las fuerzas del órden o se justifica la versión de legítima defensa que invocó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.