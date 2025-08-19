El reconocido tenor Jonathan Tetelman ya está en Lima para ofrecer un esperado concierto que marcará su debut en el Teatro Municipal de Lima, este sábado 23 de agosto a las 8:00 p. m., en el marco del Ciclo Grandes Voces de la temporada 2025.

Considerado una de las figuras más destacadas de su generación, Tetelman llega tras presentarse en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde cautivó al público con un repertorio de Tosti, Massenet, Cilea, Puccini y Agustín Lara, acompañado del pianista cubano-mexicano Ángel Rodríguez. La crítica aplaudió su voz intensa, elegancia y magnética presencia escénica.

Formado en la Manhattan School of Music y la Mannes School of Music, el tenor ha brillado en escenarios de prestigio como el Metropolitan Opera de Nueva York, el Festival de Salzburgo, la Ópera de San Francisco y el Gran Teatre del Liceu. Su regreso al Perú ocurre seis años después de interpretar a Werther en el Gran Teatro Nacional en 2019.

Además de su trayectoria en los principales escenarios internacionales, Tetelman es artista exclusivo de Deutsche Grammophon. Su álbum debut Arias fue premiado como Mejor Álbum Solista del Año por la revista Oper y le valió el Opus Klassik 2023 como Artista Revelación. Su segundo disco, The Great Puccini, rinde homenaje al compositor con piezas emblemáticas como “Nessun dorma” y “E lucevan le stelle”.

El concierto en Lima contará con la participación de la orquesta del Teatro Municipal, dirigida por el maestro Constantine Orbelian. Una velada que promete ser inolvidable para los amantes de la lírica.

Las entradas están disponibles desde S/33 en la plataforma Ticketmaster.pe.