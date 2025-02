Jorge Chávez Peralta (Cartavio,1945), es distinguido docente universitario, condecorado por el Ministerio de Educación con las Palmas Magisteriales en la categoría de Maestro. Ensayista, narrador y pensador. Rompió esquemas con su libro premiado: “Cien años de soledad: La patética historia de un fracaso” 1983), después publicó “Máscara y rostro de la francmasonería actual” (1983), “Ideas para el tercer milenio”(1992), “El ojo en la tormenta: Temas a cerca de la crisis” (2006), “La educación, una herida abierta” (2009) y “Umbral Sagrado, breviario del conocimiento esotérico para la nueva era” (2017). En otra temática editó las crónicas “Los años sesenta, una década singular (2000) y los aportes testimoniales “Lecciones y borrones. Memorias de un profesor” (2014).

VER MÁS: Escritura y vida en la poética de Esmeralda Cueva

Ensayista

Sé de su investigación esotérica, difusión de filosofía iniciática y del saber trascendental, desde 1976. Por eso, me son cercanos los temas que aborda en sus ensayos. Por su pensamiento y acuciosidad crítico-literario, Saniel Lozano Alvarado lo incluyó en “El ensayo y la crítica literaria en la región La Libertad” (2019). A fines de los años setenta se consolidó como narrador (comenté en este diario su libro “En casa de Maya”). Como pocos, por su nivel académico y labor periodística cultural, hace décadas ejecuta crítica a textos literarios de autores internacionales y locales. Recientemente ratificó su acuciosidad y perspectiva democrática, en su obra “Veintiún escritores liberteños” (presentaciones, reseñas y comentarios, 2024).

PUEDE LEER: El Canto a la Raza de Miguel Arbildo

Contexto

Ante la actual situación acultural por parte del Estado peruano y ante la carencia de apoyo editorial, Chávez Peralta acierta en el contexto histórico literario del norte, máxime si desde 2016, nuestra región viene “in crescendo” en obras literarias de autores de diferentes generaciones. Es evidente que “Veintiún Escritores liberteños” es una exposición parcial de la revisión e interpretación de textos literarios que se han producido en La Libertad. Su autor intriga en la introducción, analiza el contenido, observa la técnica y examina el estilo del libro. Así, emite juicio crítico de acuerdo a su interpretación, y ésta, puede ser objetiva, subjetiva e impresionista.

Crítica

El lenguaje usado es prolijo y la unidad lingüística corresponde a los libros revisados. Es crítica constructiva e instructiva. No destruye. Identifica los contenidos, explica, compara y con solvencia pedagógica amplía conocimientos. De acuerdo a los objetivos literarios, distinguimos que aplica la crítica tradicional, la sociológica, la de respuesta del lector, la sicológica y la orientada a los medios de comunicación, superando la iniciativa amical detallada en el prefacio. El libro “Veintiún Escritores Liberteños”, colinda con la literatura comparada y valora a la literatura creativa dispar de los elegidos; no seleccionados (por cuanto no es una antología), ni a los reunidos (porque no es un compendio).

Elegidos

Son los ensayistas, poetas y narradores: Víctor Manuel Sánchez (el esoterismo en literatura), Carlos Sánchez (la fuerza de los días), Eduardo Paz (tradición y conocimiento), Lucio Medina (senda mística), Arturo Castañeda (búsqueda del ser), Teodoro Rivero-Ayllón (tema Haya de La Torre), Saniel Lozano (Leyendas-indigenismo), Elmer Robles (Antenor Orrego), David Novoa (libro de la incertidumbre), Juan Paredes Carbonell (el pez y la espada), Santiago Merino (otros ojos del mar), Jorge Flores (como hojas de coca), Antonio Fernández Arce (monumento a la eternidad). Es acertada la inclusión de los cajamarquinos: Eduardo Quirós Sánchez (Maestro Emérito UNT), Jorge Díaz Herrera (Maestro Honoris Causa UCV), Luis Guerrero Díaz (poeta y ensayista). Asimismo, Orlando Vargas (Ucayali) y Luis Eduardo García (Chulucanas, Piura), de quienes analiza textos poéticos y de crítica literaria en caso de García. Todos son autores que, al analizar la construcción de sus obras y su evolución, tienen interacción en el proceso de nuestro parnaso.

PUEDE LEER: El mar en la poesía regional de La Libertad

Adenda

Con sapiencia, Chávez evita conflicto, implícito o explícito, al considerar en la contracarátula el comentario “en las postrimerías de la década del cincuenta, el Grupo “Trilce” tomó la posta. Destacaron Manuel Ibáñez Rosazza, Rogelio Gallardo, Juan Paredes Carbonell, Eduardo González Viaña, Jorge Díaz Herrera, Juan Morillo Ganoza, Eduardo Paz Esquerre y Teodoro Rivero Ayllón. En las décadas siguientes aparecieron grupos perseverantes y muy activos (“Continente”, “Nuevo Amanecer”, “Greda”) y otros de vida efímera. En esta nueva generación debemos mencionar a Santiago Merino, Carlos Garrido Chalén, Luis Eduardo García, David Novoa, Bethoven Medina, Manuel Medina, Ángel Gavidia, Elmer López y Gerson Ramírez”.

Coda

En un gran aporte, máxime si en su estructura analiza la forma y contenido con lo cual explora elementos básicos del texto. Expone análisis y resultado de su interpretación descriptiva y exploratoria. Hay un enfoque ético, crítico y testimonial superando la anécdota descrita en el prefacio. Tiene utilidad para los estudiantes y sus docentes. Es un libro digno de emular por los académicos locales.