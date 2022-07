El escritor José María Salazar Núñez hablo a corazón abierto sobre su cuarta obra, “Isabel y yo”, un poemario que lo llevo a concluir que “el amor es más que un sentimiento”.

“Es algo que se construye, que se arma, es algo que está lleno de discursos. Este libro nace y surge por Isabel. Evidentemente es la expresión de esa relación”, reveló el hijo del periodista Federico Salazar.

La presentación de “Isabel y yo” en la Asociación Cultural “Tierra Baldía”, convocó a numerosos jóvenes amantes de la literatura, entre ellos, el hermano mayor del escritor, el periodista y conductor de Canal N, Sebastián Salazar Núñez, a quien José María le dedicó unas palabras.

UNIDOS

“Sin la tranquilidad que él me dio en la casa, no hubiera podido escribir este libro. Es la primera vez que hablo bien de mi hermano”, dijo esbozando una sonrisa. Sebastián no dudó en afirmar que José María desde muy joven mostró su pasión por escribir. “Es un escritor muy dedicado que se ha encargado de ese libro (Isabel y yo), y de cada una de sus actividades literarias con mucha inspiración y rigor. Trabajó constantemente en su obra y creo que se nota porque ha sido bastante productivo desde más joven. Su pasión, me parece, es palpable”, dijo orgulloso de su hermano.