El escritor boliviano Juan Claudio Lechín presentó en Lima su nueva novela, “Catalina de dos mundos”, un thriller histórico que expone la falsificación del peso peruano o real de a ocho, considerada la primera moneda global y cuyo adulteramiento puso en riesgo la estabilidad financiera del Imperio español en el siglo XVII.

Basada en documentación histórica, la obra recorre tres continentes y reconstruye una red de intereses económicos y políticos que involucró a minas americanas, cortes imperiales y mercados tan distantes como los de China.

Trama entre intriga, poder y economía global

Ambientada en un mundo convulso, la historia sigue a Catalina, una novicia andaluza encarcelada injustamente; Diego, quien viaja al Nuevo Mundo para liberarla; y Rocha, caporal de los falsificadores. Todos se ven atrapados en la adulteración del peso de plata producido en la Casa de Moneda del Potosí.

Entre los personajes históricos que rodean la trama aparecen el gobernador Juan Velarde, la cacique Ccori Cusichi, Felipe IV y el Dux de Venecia, quienes intentan contener un colapso económico que amenaza medio planeta.

Una novela que une rigor histórico y narrativa contemporánea

Publicada por Planeta, la novela combina aventura, política y economía en una narrativa que, según el autor, busca iluminar los mecanismos financieros del siglo XVII desde una perspectiva contemporánea.

Críticos han destacado el trabajo de Lechín:

“Con una prosa que recuerda por momentos el castellano sonoro y elegante de la época, Lechín nos entrega un relato que se encuadra en la mejor tradición de las novelas que se debaten entre la ficción y la historia”, señaló Mario Ghibellini, escritor y periodista.

“Una novela apasionante y llena de intriga… indispensable para quienes hemos estudiado la historia de la moneda virreinal peruana”, afirmó Eduardo Dargent Chamot, historiador y numismático.

La obra presenta una investigación minuciosa que muestra un mundo de ambición, lealtades quebradas, codicia y búsqueda de justicia, con paralelos claros con la actualidad.

Sobre el autor

Juan Claudio Lechín es un reconocido escritor boliviano radicado en Lima. Ganó el Premio Nacional de Novela 2004 con La gula del picaflor y ha publicado obras de ficción, análisis político y crónica que consolidan su voz en la narrativa latinoamericana.

Entre sus títulos destacan Las máscaras del fascismo: Castro, Chávez y Morales y Hierba mala nunca muere, comedia sobre Fidel Castro que permaneció tres años en cartelera en Nueva York. Su obra se caracteriza por el rigor documental, personajes complejos y el interés por conflictos históricos que siguen resonando en la región.

Disponibilidad

“Catalina de dos mundos” ya está disponible en librerías a nivel nacional.