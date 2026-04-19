El tenor peruano Juan Diego Flórez ofrecerá un concierto especial en Lima para celebrar los 15 años de la organización Sinfonía por el Perú, iniciativa musical que impulsa la formación artística de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La presentación se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 8:00 p. m., en el Convexia Expo Center, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, y contará con la participación de más de 140 artistas en escena.

Un concierto con jóvenes talentos y repertorio especial

El espectáculo reunirá a la orquesta y coro juvenil de Sinfonía por el Perú, bajo la dirección de la maestra colombiana Elizabeth Vergara, reconocida por su trayectoria en la formación coral y orquestal.

El programa musical incluirá piezas de ópera clásica, composiciones peruanas de raíz popular y repertorio latinoamericano, en una propuesta que busca reflejar el espíritu integrador de la organización.

El propio tenor destacó el impacto que ha tenido el proyecto desde su creación.

“Celebrar los 15 años de Sinfonía por el Perú es mirar con orgullo un camino en el que la música ha sido el punto de partida para generar aprendizaje, desarrollo y transformación social”, expresó Juan Diego Flórez.

Más de 35 mil beneficiarios desde su fundación

Desde su fundación en 2011, Sinfonía por el Perú ha promovido la formación musical colectiva como una herramienta de desarrollo humano y social.

Según la organización, más de 35,000 niños, niñas y jóvenes han participado en sus programas educativos, encontrando en la música una oportunidad para fortalecer habilidades, valores y proyectos de vida.

Actualmente, la iniciativa tiene presencia en 10 regiones del país mediante 25 sedes activas, además de contar con una expansión internacional en México.

Más de 6,400 beneficiarios forman parte actualmente de sus actividades formativas, algunos de ellos desarrollando carreras profesionales en el ámbito musical.

Evento benéfico con preventa y venta general

El concierto tendrá un carácter benéfico, ya que la totalidad de lo recaudado será destinada al financiamiento de los programas educativos de la organización.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, con una preventa especial que ofrece 20% de descuento con tarjetas Interbank entre el 16 y el 21 de abril.

Posteriormente, desde el 22 de abril, se habilitará la venta general para el público.

La gala busca convertirse en una noche de celebración artística y reconocimiento al impacto social que ha tenido la música en miles de familias peruanas.