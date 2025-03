El camino que una persona que busca convertirse en un escritor de éxito, no está pavimentado con oro, requiere de mucha creatividad, habilidades de organización, dominio del lenguaje, y capacidad de comunicar ideas a través de sus obras.

Para el escritor José Manuel Carneiro Leyton no existió una fórmula mágica, pues era un buen lector y amante de los grandes escritores que le alimentaron la inspiración y la creatividad, llegando a desarrollar en él un estilo muy personal.

Hoy en día Juan Manuel ha escrito su primera obra, la novela “El oro de los huérfanos”, cuya presentación será el próximo lunes 17 en la librería El Virrey.

“ La trama de la obra a grandes rasgos es sencilla: se trata de dos hermanos huérfanos, de antónimas características que encaran la vida sin apenas amparo. En el camino acaecen escenas muy trágicas. Ambos jóvenes atraviesan situaciones muy desgraciadas de sus vidas, pero su final es asombrosamente esperanzador ”, explica.

La escritora Carmen Ollé escribe en el prólogo, “ El oro de los pobres”, es una novela psicológica. Ahonda en el miedo y sumerge a su héroes novelescos entre la religiosidad y la rebelión, volviendo sus vidas un verdadero calvario tanto en el espacio privado como en el labora l".

“La escribí hace un par de años. La obra puede ser consumido por un público adulto, nunca pensé en el público destinatario. Me encantaría escribir, como le sucedía a Rulfo , lo que me gustaría leer pero que todavía no existe; sin embargo, yo no soy Rulfo ni muy remotamente, de modo que, siendo Carneiro, me limito a plasmar lo que me dictan las entrañas ” refiere.

Más adelante dice que hay que ser muy valiente para releerse a uno mismo. “El oro de los huérfanos” fue la primera excepción, la relectura le estremeció la psique. “Soy muy consciente, de que el juicio crítico propio sobre lo propio, valga la redundancia, es incluso más frágil, que las opiniones más o menos sesudas que emitimos en torno a los contenidos artísticos de otros”.

José Manuel Carneiro, es brasilero de nacimiento, peruano de corazón y argentino de cabeza; en síntesis, un latinoamericano profesional, que tiene a Piura en su corazón.