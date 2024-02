La literatura infantil es importante porque despierta en las mentes de los pequeños mundos imaginativos y fantásticos, pero también puede abordar temas de valores de una manera didáctica sin perder la magia, esto lo sabe nuestra entrevistada.

¿Por qué es importante introducir más literatura contemporánea peruana en los planes lectores?

Incluir la lectura de autores contemporáneos en los colegios es tan importante como la de autores clásicos. Y la razón principal radica en la misma naturaleza dinámica de la literatura.Si entendemos que esta es un proceso, sería un absurdo concentrarnos únicamente en leer a los grandes clásicos e ignorar las nuevas producciones. Si eso ocurriera la literatura se estancaría. Por eso es necesario que un programa de Plan Lector incluya lecturas de diversos periodos. Además, incluir obras contemporáneas en el plan lector permite que los lectores conozcan a los autores mediante las visitas a las escuelas.

¿Cuál fue la experiencia con publicar “Antarki, el chasqui volador”?

“Antarki” es una novela infantil/juvenil en la que trabajo con la adaptación de mitos y leyendas. Ha sido una experiencia que me ha brindado muchas satisfacciones. En primer lugar, porque fue la primera vez que una obra mía se leyó en los colegios. En cierta medida, conocí desde adentro la importancia de difundir la lectura en la etapa escolar. En segundo lugar, el libro fue publicado luego de ganaruno de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Gracias a ese apoyo, pude presentar el libro en Argentina y México. Y en tercer lugar este libro al igual que “Hermonos” me ha permitido fusionar mis dos pasiones, pues también lo he narrado en varias ocasiones.

Publicaste un libro álbum en México ¿de qué trata?

“La Reina De La Torre” es un libro álbum que trata sobre la maternidad, pero desde una perspectiva desrromantizada. Esta sociedad suele asignarles a las madres un rol de mujeres fuertes, como si fueran superheroínas que pueden soportarlo y sacrificarlo todo. Pero lo cierto es que nosotras las madres también nos equivocamos, también tenemos defectos. La historia se me ocurrió por una conversación que tuve con mi pequeña hija Alessia. Es increíble la lucidez que tienen a veces lo niños para hacernos ver las cosas. Escribí “La reina de la torre” y esperé que llegue la ilustradora que le diera vida. Así la obra se completó con las bellas ilustraciones de la talentosa Fátima Ordinola. Logramos un trabajo conjunto increíble. Y gracias a ese esfuerzo el libro de dos peruanas fue premiado en México.

¿Algunos consejos para los padres que quieren incentivar la lectura en sus hijos?

A los padres solo puedo decirles que no limiten a sus hijos, que busquen más lecturas, que investiguen. Para que sus hijos se apasionen por los libros, los padres también tienen que apasionarse. Un libro álbum o un libro ilustrado puede ser una perfecta lectura compartida con los pequeños. Ellos se deleitarán con las ilustraciones y con la voz del padre o la madre y el adulto disfrutará también de la experiencia lectora.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Sobre mis próximos proyectos, tengo un libro álbum en proceso de edición con el Fondo de Cultura Económica y otro con Polifonía Editora. Además, tengo una novela infantil que espero poder presentar pronto en Arequipa.