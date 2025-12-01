La esperada película “Killapa Wawan” lanzó este lunes su primer teaser oficial, anunciando su estreno en enero de 2026 en salas comerciales. El filme está dirigido por César Galindo, realizador reconocido por el éxito de “Willaq Pirqa”, y propone un viaje cinematográfico al universo místico de los danzantes de tijera.

Una apuesta íntegra en quechua y con fuerte identidad cultural

Hablada completamente en quechua, “Killapa Wawan” está protagonizada por un elenco que celebra y reivindica la cultura viva de los Andes. La producción marca además el regreso al cine de la actriz peruana Magaly Solier, quien vuelve a integrarse a un proyecto que pone en valor las narrativas andinas y el simbolismo espiritual de las comunidades altoandinas.

Un teaser que adelanta atmósfera y esencia visual

El teaser que está disponible en plataformas digitales, ofrece un primer vistazo a la atmósfera espiritual, la identidad cultural y el estilo visual característico de Galindo, centrado en paisajes andinos, tradición oral y expresiones rituales.

Datos clave