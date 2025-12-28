La película peruana Killapa Wawan presentó su tráiler oficial y anunció su estreno en salas comerciales para este 29 de enero, marcando el regreso del director César Galindo tras el éxito de Willaq Pirqa.

En esta nueva propuesta, Galindo se adentra en el universo místico de los danzantes de tijera, explorando el imaginario andino desde un lenguaje visual contemporáneo que dialoga con el realismo mágico y la cosmovisión ancestral.

El regreso de Magaly Solier al cine

Hablada íntegramente en quechua, la película está protagonizada por Carolina Luján, Magaly Solier, Andrés Lares y Reynaldo Arenas, un elenco que pone en primer plano la cultura viva del Ande.

El filme marca además el regreso de Magaly Solier a la pantalla grande, en una historia contada desde dentro de la propia cultura andina y profundamente enraizada en su memoria, tradiciones y espiritualidad.

Huanta y el mundo espiritual andino

La historia se desarrolla en Huanta, en la región Ayacucho, tierra natal de Solier, que se convierte en un escenario vivo donde lo real y lo espiritual conviven bajo la presencia del imponente Apu Razuhuillca, figura tutelar que acompaña el tránsito de los personajes entre lo visible y lo invisible.

Una trilogía en quechua

Con Killapa Wawan, César Galindo continúa su trilogía cinematográfica en quechua, una propuesta que busca reivindicar esta lengua como universal y transmitir a las nuevas generaciones el valor de sus raíces, su memoria y sus tradiciones.

La película ofrece una mirada respetuosa y profunda del mundo andino, donde la danza de tijeras emerge como un legado espiritual que despierta en una nueva generación.

Sinopsis

Killari, una niña de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como bailarina de tijeras. Su madre, Agucha, se opone a este destino; sin embargo, su abuelo Remigio encuentra esperanza en el interés de la niña por el baile y decide enseñarle los secretos de esta danza ancestral. Así comienza un camino marcado por la herencia, la resistencia y la espiritualidad.

Datos clave