La Casa Fantasma, la más reciente obra del dramaturgo y director Federico Abrill, llega al Club de Teatro de Lima del 7 al 29 de noviembre, con funciones los viernes y sábados a las 9:30 p.m.

La puesta en escena —ganadora del Apoyo a las Artes Escénicas y la Música 2025 – UPC Cultural— propone un viaje teatral donde historia, memoria y ciencia ficción se entrelazan en un mismo espacio: una casa colonial del norte del Perú donde laten tres épocas —1822, 1922 y 2022— que revelan cómo los fantasmas del pasado dialogan con los desafíos del presente.

Tres historias, un mismo espíritu

En 1822, una mujer busca un trabajo que puede cambiar su destino.En 1922, un periodista persigue una noticia sensacionalista.En 2022, una pareja intenta reconstruir su vida tras un accidente.

Estas tres líneas temporales conviven en una casa que respira y recuerda, generando una atmósfera de humor, confusión, memoria y reflexión sobre la identidad nacional.

“El teatro nos permite cuestionarnos de dónde venimos y con qué actitud afrontamos lo que viene como país”, señala Federico Abrill, autor y director de la obra.

Elenco y equipo artístico

El montaje cuenta con las actuaciones de Daniel Cano, Daniela Davis, Alejandra Egoavil, Renato Medina-Vassallo y Aria Ravines.

La dirección y dramaturgia están a cargo de Federico Abrill, reconocido por su prolífica carrera en el teatro peruano y latinoamericano. Sus obras han sido montadas en Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Canadá, España y Alemania, consolidándolo como una de las voces más destacadas de la dramaturgia contemporánea.

Temporada, entradas y preventa

Temporada: del 7 al 29 de noviembre de 2025

del Funciones: viernes y sábados a las 9:30 p.m.

viernes y sábados a las Lugar: Club de Teatro de Lima (Av. 28 de Julio 183, Miraflores)

(Av. 28 de Julio 183, Miraflores) Preventa especial: S/28 hasta el 27 de octubre

S/28 hasta el 27 de octubre Entradas: disponibles en Joinnus o al WhatsApp +51 981 734 336

Datos clave

Obra: La Casa Fantasma

Autor y director: Federico Abrill (Perú, 1988)

Federico Abrill (Perú, 1988) Género: drama, humor y ciencia ficción

drama, humor y ciencia ficción Elenco: Daniel Cano, Daniela Davis, Alejandra Egoavil, Renato Medina-Vassallo, Aria Ravines

Daniel Cano, Daniela Davis, Alejandra Egoavil, Renato Medina-Vassallo, Aria Ravines Premio: Apoyo a las Artes Escénicas y la Música 2025 – UPC Cultural

Apoyo a las Artes Escénicas y la Música 2025 – UPC Cultural Duración: 90 minutos aprox.

90 minutos aprox. Productor ejecutivo: Renato Medina-Vassallo

Preguntas frecuentes

¿De qué trata “La Casa Fantasma”?

De tres historias entrelazadas en una casa peruana que revela la relación entre pasado, presente y futuro.

¿Quién dirige la obra?

El dramaturgo y director Federico Abrill, ganador del Apoyo a las Artes Escénicas y la Música 2025.

¿Dónde y cuándo se presenta?

En el Club de Teatro de Lima, del 7 al 29 de noviembre de 2025, los viernes y sábados.

¿Dónde comprar entradas?

En Joinnus o por WhatsApp al +51 981 734 336.

¿Qué temas aborda?

Identidad nacional, memoria histórica y los vínculos entre generaciones.