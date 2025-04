César Vallejo no solo es el poeta peruano más universal; también escribió cuentos, novelas, teatro, ensayos y textos periodísticos. Vallejo ejecutó periodismo sobre las artes, animales, desigualdades sociales, política, ideologías, economía, entre otros temas. Al conmemorar su fallecimiento (15 de abril) es oportuno valorar su ética periodística en los siguientes artículos de opinión: “La confusión de las lenguas”, “Explicación de la guerra”, “Menos comunista y menos fascista”, “El Perú”, “El otro caso de Mr. Curwood”. En estos la ética es evidente en cuanto expresa con fidelidad lo que piensa y siente. Fuentes: “Desde Europa Crónicas y artículos (1923–1938)”, recopilación, prólogo, notas y documentación por Jorge Puccinelli. “Las crónicas posmodernistas de César Vallejo” por Chang Rodríguez, E. (1992).

Discriminación idiomática

Vallejo, no obstante que vivía en París, no dudó en mostrar su desavenencia y abierta discrepancia por la marginación idiomática o de lenguas. Así lo expresó en su texto “La confusión de las lenguas”, en el cual sentencia categóricamente que la “la fobia contra los idiomas extranjeros, se produce violenta, agresiva en París. Pero es para peor. La Plaza Pigalle, los teatros, los grandes bulevares, las cafés, son una endiabla confusión de lenguas” (París, enero 1926).

Sobre la guerra

Actualmente, vemos agitarse a países que pueden ocasionar la tercera guerra mundial, y, por tanto, es oportuno reflexionar el pensamiento vallejiano al respecto en su artículo “Explicación de la guerra” (París, abril 1927). Leamos el contunde fragmento: “Un hombre cuyo nivel de cultura —hablo de la cultura sanguínea y vital— está por debajo del esfuerzo creador que supone la invención de un fusil, no tiene derecho a usarlo. Un pueblo cuyo nivel de cultura está por debajo del esfuerzo creador que se supone un descubrimiento terapéutico tiene derecho a hacer la guerra. Salvo mejor parecer”.

El Perú presente

Se ha compilado en un breve libro denominado “El Perú”, artículos de Vallejo en los cuales demuestra su arraigo a nuestro país, por cuanto la distancia no lo alejó de nuestra problemática de esa época. Además, ponderó a nuestro país en sus aspectos geopolíticos, y revisó proceso histórico de nuestra condición de república. Destacamos su referencia a las “Ciencias y artes”, en el cual opina que “aparte de los tesoros de arte incaico que se descubren día a día en las ruinas del Tahuantinsuyo, y que aportan notables sugestiones de renovación en el arte moderno, el Perú disfruta de una hermosa tradición intelectual en América. Fue en Lima donde apareció el primer periódico del continente, El Mercurio, y su Universidad es la más antigua de América. Posteriormente, se ha distinguido eminentes hombres de pensamiento, tales como el matemático Federico Villarreal, el mineralogista de Barranca, el pintor Merino (que brilló en París al lado de los más encumbrados artistas románticos), el literato Ricardo Palma, el ensayista González Prada y el gran polígrafo Abraham Valdelomar, para no citar sino valores ejecutoriados y que han pasado a la historia” (p. 23). Fuente: El Perú (edición secreta, 15 de abril de 2021, año del bicentenario de la independencia peruana. Al cuidado de Carlos Fernández y Valentino Gianuzzi. Consta de 50 ejemplares).

No al sectarismo

En su artículo “Menos comunista y menos fascista” (París, setiembre 1926), Vallejo es contundente en cuanto a los límites geográficos y geopolíticos que separan a los pueblos y enfrentan a sus habitantes, sobre todo cuanto los gobernantes arbitrariamente toman todas las decisiones. Leamos su pensamiento y deslinde a la vez: “Las fronteras en general, son muy interesantes desde el punto de vista de los nacionalismos. Los estadistas deberían hacer experimentos sociales en las zonas fronterizas. Una estada de pocos años en las fronteras de las naciones del mundo haría mucho bien a los hombres de Estado. Quizás así, los comunistas sean menos comunistas, y los fascistas menos fascistas. Y los hombres más hombres”.

Participación

Vallejo fue consciente de que el hombre, como ente de la sociedad, debería ser participativo en los grupos y sociedades de sus congéneres. No debe vivir aislado de su mundo inmediato y pragmático. Al respecto, tenemos su pensamiento crítico en el texto “El otro caso de Mr Curwood”: “El caso de Sacco y Vanzetti ha venido a poner de manifiesto truculentas conclusiones en el orden moral de la justicia. En el caso de los dos italianos demuestra, en primer lugar, que un hombre aislado y que no pertenece a ninguna agrupación social o sindicalista, puede impunemente ser víctima de los errores de la justicia”. Asimismo, agrega que “la causa de que Mr. Curwood se vea abandonado por los hombres, radica en el hecho, por lo visto muy culpable, de que vivía individual y aisladamente, sin haberse asociado a ningún sindicato de trabajadores, a ningún frente revolucionario, a ningún partido político de la tierra. Por este asilamiento e individualismo exagerados, Mr. Curwood está perdido. Nadie reclamará por él. El ser únicamente un hombre honrado no basta para despertar la solidaridad y sentimientos humanitarios de los demás hombres, cuando se trata de prevalecer el derecho y la justicia.” (París, agosto de 1927).