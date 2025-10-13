La Orquesta Filarmónica de Lima continúa su exitosa Temporada 2025 con una propuesta fresca, divertida y profundamente italiana: “Un Barbero a la Italiana”, un homenaje al genio de Gioachino Rossini y a su ópera más célebre, El barbero de Sevilla.

El concierto se presentará el miércoles 29 de octubre a las 8:00 p. m. en el Teatro Mario Vargas Llosa, con una duración aproximada de dos horas, incluyendo un intermedio de 15 minutos.

Bajo la dirección del reconocido maestro Lorenzo Tazzieri, uno de los directores italianos más destacados de su generación, la Filarmónica ofrecerá un “resumen escénico-musical” que reunirá las arias, dúos e intermezzi más icónicos de la famosa ópera cómica.

El programa incluirá joyas como la brillante Obertura, la enérgica Largo al factotum (entrada de Fígaro), la encantadora Una voce poco fa de Rosina, la romántica Ecco ridente in cielo de Almaviva, la divertida La calunnia è un venticello de Basilio y el Gran Finale, donde el enredo culmina en una explosión de humor y alegría.

El maestro Tazzieri, actual director artístico y musical de festivales como el Chile Opera Festival y el Genoa International Music Youth Festival, aseguró que esta será una experiencia única:

“Un Barbero a la Italiana será mucho más que un concierto: será una oportunidad de redescubrir a Rossini con toda su chispa, frescura y sabor teatral, en un formato cercano, pensado tanto para los amantes de la ópera como para quienes se acercan a ella por primera vez.”

Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus y en la boletería del Teatro Mario Vargas Llosa.

🎟️ Link de venta: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-orquesta-filarmonica-de-lima-un-barbero-a-la-italiana-71766