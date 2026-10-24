El Teatro La Plaza estrenará este sábado 24 de octubre la obra La Frontera de los Cuentos, una propuesta familiar que combina tres historias, música en vivo y humor. Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 4:00 p.m. en el centro comercial Larcomar, en Miraflores.

La producción de La Plaza Joven está escrita y dirigida por la dramaturga y directora Paloma Reyes de Sá y marca el cierre de la programación de teatro familiar 2026 de la institución. La fecha del estreno figura en la cartelera oficial del teatro.

¿De qué trata La Frontera de los Cuentos?

La historia comienza con dos supuestos soldados que custodian una frontera olvidada, representada por una línea imaginaria. Mientras intentan protegerla, ambos personajes comienzan a contar tres relatos que cuestionan las reglas y las ideas que suelen aceptarse sin discusión.

La primera historia transcurre en una fábrica donde los errores se convierten en una fuente de creatividad. La segunda sigue a un joven que intenta desenredar los nudos de su corazón.

El tercer relato presenta a una princesa que decide tomar el control de su destino, en lugar de aceptar las expectativas que otros han establecido para ella.

Estas narraciones se entrelazan mediante recursos teatrales, música en vivo y situaciones de humor, con una propuesta dirigida tanto a niños como a adultos.

Paloma Reyes de Sá dirige una obra sobre las fronteras imaginarias

La directora explica que la puesta en escena busca reflexionar sobre las divisiones, las etiquetas y las creencias que las personas pueden heredar sin cuestionarlas.

“A veces defendemos fronteras sin siquiera preguntarnos quién las puso ahí”, señaló Reyes de Sá al referirse a la idea central de la obra.

La creadora destaca que el teatro permite explorar otras posibilidades, cambiar de opinión y reconocer que algunas diferencias consideradas inamovibles pueden ser cuestionadas.

La propuesta invita al público a reflexionar sobre la convivencia, la aceptación de los errores y la libertad de decidir sobre la propia vida.

¿Quiénes integran el elenco de La Frontera de los Cuentos?

El montaje cuenta con cinco intérpretes que darán vida a los personajes de las tres historias.

El elenco está integrado por Alonso Cano, Fiorella Kollmann, Ximena Galiano, Miguel Coello y Nicolás Castro.

Bajo la dirección de Paloma Reyes de Sá, los actores desarrollarán una puesta en escena que combina distintos personajes y situaciones para construir un espectáculo familiar.

La obra está recomendada para niños a partir de los ocho años, aunque su propuesta también está dirigida a adolescentes y adultos.

La Plaza Joven cierra su temporada familiar de 2026

La Frontera de los Cuentos forma parte de la programación de La Plaza Joven, la línea del teatro dedicada a propuestas escénicas para niños, adolescentes y familias.

Con este estreno, el espacio cultural culminará su programación de teatro familiar de 2026, apostando por una historia que utiliza la imaginación como punto de partida para abordar temas relacionados con la convivencia.

La producción se suma a la cartelera del Teatro La Plaza, institución que desarrolla sus actividades en el centro comercial Larcomar de Miraflores.

¿Cuándo son las funciones y cuánto cuestan las entradas?

La obra se estrenará el sábado 24 de octubre y ofrecerá funciones los fines de semana a las 4:00 p.m., según la programación anunciada por los organizadores.

Las entradas se comercializan mediante Joinnus y en la boletería del Teatro La Plaza.

El comunicado de producción anuncia una preventa exclusiva de S/ 30. Sin embargo, otros canales de consulta muestran precios diferentes, por lo que la tarifa vigente debe confirmarse al momento de comprar.