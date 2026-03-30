En abril llegará a los escenarios “La leyenda del León”, el nuevo musical familiar del proyecto TALENT, iniciativa artística impulsada por los colegios Villa Caritas y San Pedro. La obra tendrá una temporada limitada de ocho funciones en el Teatro UNIFÉ, ubicado en Av. Los Frutales 954, La Molina.

La producción reunirá a más de 80 estudiantes en escena entre actores, titiriteros, bailarines, músicos y cantantes. Según la información difundida por la organización, todas las canciones serán interpretadas en vivo como parte de una propuesta que incluye escenografía, luces, color y un amplio despliegue artístico.

Una historia familiar inspirada en África

“La leyenda del León” está inspirada en una historia ambientada en la sabana africana y plantea el recorrido de un joven príncipe que, tras una tragedia en su reino, emprende un camino de huida, reconciliación y retorno.

La puesta en escena propone un viaje por el continente africano a través de su fauna, flora y referencias culturales, mientras desarrolla temas como la familia, la amistad, la lealtad, el amor y el perdón.

Música en vivo y trabajo artístico de los estudiantes

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo es el resultado de varios meses de preparación de los estudiantes, quienes participan no solo en la actuación, sino también en disciplinas como el canto, la danza y el trabajo con marionetas.

La propuesta busca ofrecer una experiencia cultural orientada al público familiar, combinando entretenimiento con una historia de formación personal y valores universales.

Proyecto TALENT y formación integral

Esta producción forma parte del proyecto TALENT, programa que los colegios Villa Caritas y San Pedro desarrollan desde hace más de 20 años. La iniciativa tiene como objetivo complementar la formación académica de los estudiantes a través del arte y la cultura.

Según la institución, el programa promueve habilidades artísticas y también valores como el compromiso, la disciplina, la humildad, el trabajo en equipo y el servicio a los demás.

Las entradas para “La leyenda del León” se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.