El estudio de la medicina desde la perspectiva histórica es una línea constante en el quehacer científico del distinguido médico de cirugía pediátrica y profesor universitario Emiliano Paico Vílchez, quien enriquece y amplía en forma constante y permanente el ejercicio de su profesión con la actividad académica y la indagación exhaustiva del conocimiento. Así lo apreciamos en los diversos libros y artículos científicos y culturales que viene publicando en forma continua e incesante, porque concluido un texto, ya está pensando en la producción de otro, de manera que él saca y exhibe el referente médico del campo de los laboratorios, para enfatizar y enriquecer el componente humano y social.

Visión panorámica

Su experiencia ilustra muy claramente el caso de los profesionales panorámicos de los que hablaba José Carlos Mariátegui en su libro “Temas de educación”, quienes cada día amplían, ensanchan y enriquecen su ejercicio científico en el marco de crecientes horizontes e influencias recíprocas con otras áreas del conocimiento humano, a diferencia de los profesionales “tubulares”, que solo ven el mundo desde la visión estrecha y unilateral de su especialidad, la misma que puede permitir profundidad y solidez, pero que carecen de la perspectiva horizontal de integración e interrelación con otras áreas.

De esta manera, la actitud científica del doctor Emiliano Paico Vílchez trasciende con largueza y visión enriquecedora el desempeño cotidiano de su profesión como médico y de su distinguida actividad académica como profesor universitario, que cada día otorgan valor agregado a su quehacer específico. Sus investigaciones históricas del tema de la medicina en las diferentes culturas prehispánicas se han plasmado en libros, como: “Historia de la cirugía pediátrica trujillana”, “La medicina y la región: más cerca que nunca”, “Armonía y plenitud del ser: la cirugía en el antiguo Perú”, entre otros valiosos ejemplares.

La fecundación y procreación humana

De manera específica, el estudio del proceso de la fecundación y procreación humana es un tema universal, que desborda los aspectos biológicos o naturales, para dotarse de componentes históricos, sociológicos y existencialistas, que incluso comprenden aspectos filosóficos y éticos, pues es algo primordial que tiene que ver con la esencia y naturaleza del ser y del existir en las diversas sociedades.

Al limitar, en esta oportunidad, su campo de estudio al proceso de la fecundación y procreación humana en las culturas prehispánicas, especialmente en la época preinca, el autor revela una irrenunciable orientación cuestionadora de la realidad, que va más allá del tiempo y la época contemporáneos; porque, además del aspecto meramente sexual o biológico, se esclarecen aspectos humanos primordiales, como la convivencia y el matrimonio, la crianza de los nuevos seres en la etapas primordiales de la alborada de la vida, así como la represión por las conductas antiéticas.

Aporte de las ciencias de la comunicación

El estudio realizado por el autor tiene un valor agregado: la captación y registro de oportunas, apropiadas y sorprendentes fotografías, que esclarece e ilustran el contenido teórico e histórico, realizado por su descendiente Emiliano Paico Zumaeta, de manera que la participación del heredero no es de simple colaboración, sino de compromiso e identificación con el esclarecimiento del tema de estudio, aparte de que encierra el profundo y trascendente significado de un encuentro entrañable en el que padre e hijo aportan sustancialmente al desarrollo de la ciencia y la cultura.

Valor de los huaco-retratos

En este ejercicio resulta admirable una singular capacidad de observación; un espíritu exhaustivo y acucioso; una alta y profunda interpretación analítica y crítica. Entonces percibimos que mucha razón tenían los arqueólogos para denominar el universo de ceramios, especialmente mochica-chimú, con el nombre de huaco-retratos, en la medida en que el arte que produjeron no se puede quedar en el plano contemplativo, o meramente estético, sino que su valor está en la capacidad de representación de la vida en sus diversos aspectos y manifestaciones. De manera particular, para nuestros colegiales les queda lejos el mensaje trascendente de los huaco-retratos si se los observa aisladamente. No pueden comprender que en la representación de los diversos actos y estados humanos en los ceramios en realidad estamos ante una forma especial de lenguaje que también hay que enseñar a las jóvenes generaciones, quienes deben comprender y valorar que en los huacos hay todo un mensaje de signos, síntomas, indicios, señales, evidencias, etc. que otorgan un nuevo valor a los conceptos tradicionales del lenguaje y la lectura, que hace tiempo han roto y desbordado su encapsulamiento simplemente gráfico o escrito, hablado u oral. Aquí está el aporte primordial del autor.

Diversidad cerámica

En esta importante obra, el investigador Emiliano Paico Vílchez expone una amplia muestra de ceramios pertenecientes a diversas culturas prehispánicas que ha registrado en diversos museos y colecciones particulares, donde se aprecia claramente el tema relacionado con la vida reproductiva de los antiguos peruanos.

Según lo expuesto, libros como “El ciclo de la procreación humana en el antiguo Perú” demandan también receptores plurales y deben incorporarse como textos imprescindibles en la formación de los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo.