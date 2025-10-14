La emoción y la memoria del cine nacional se escucharán como nunca antes. El Teatro Municipal de Surco acogerá “Cine Perú – Música de Karin Zielinski”, un concierto que rendirá homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine peruano, compuestas por una de las creadoras más influyentes de su generación.

El espectáculo, programado para los miércoles 12 y 19 de noviembre a las 8:00 p.m., reunirá a más de 20 músicos en escena para interpretar piezas inolvidables de películas que han marcado al público nacional e internacional. Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus.

Entre las obras que cobrarán vida destacan las melodías de Willaq Pirqa: el cine de mi pueblo, cinta ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Lima 2022 y primer fenómeno de taquilla en quechua, así como de Django: sangre de mi sangre, la primera película peruana en décadas grabada con orquesta sinfónica. También se incluirán temas de La Banda Presidencial, El corazón de la luna —cuyo score fue nominado a Best Original Score en el Boston Sci-Fi Film Festival—, además de éxitos populares como Sube a mi nube y Soltera, Casada, Viuda y Divorciada.

El concierto ofrecerá arreglos inéditos e inmersivos, creados especialmente para esta ocasión, donde la música será la protagonista de un viaje sensorial que unirá las emociones del cine con la fuerza del sonido en vivo.

Karin Zielinski, con más de 15 años de trayectoria y más de 40 producciones audiovisuales en su carrera, es reconocida por su estilo que fusiona la fuerza de la música orquestal con los matices de las sonoridades latinoamericanas. Su trabajo ha sido aplaudido en festivales internacionales y por el público que ha hecho suyas sus composiciones, capaces de narrar historias sin necesidad de palabras.

“Cine Perú – Música de Karin Zielinski” no solo será un concierto, sino una celebración al arte, la emoción y la identidad peruana. Una cita imperdible para melómanos y cinéfilos que buscan revivir las imágenes más memorables del cine nacional a través del poder evocador de su música.