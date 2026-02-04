“La niñita querida”, obra del escritor cubano Virgilio Piñera, se estrenará por primera vez en el Perú bajo la dirección de Alfonso Santistevan, del 19 al 26 de febrero de 2026, en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en el distrito de Jesús María. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Joinnus.

La temporada contempla seis funciones: jueves 19, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero a las 8:00 p. m., y el jueves 26 con doble función a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m. Esta puesta en escena marca un hito al ser el primer montaje de la obra en territorio peruano.

Con elementos del teatro del absurdo, la farsa y la comedia, “La niñita querida” propone una lectura crítica y mordaz sobre la autoridad doméstica, las expectativas familiares y el gesto de rebelión como ruptura de un sistema sostenido por silencios, costumbres y mandatos heredados.

La historia gira en torno a una adolescente que celebra sus quince años y decide romper con el destino que su familia ha diseñado para ella. Lo que comienza como una celebración se transforma en un conflicto abierto entre obediencia y deseo propio, revelando las tensiones entre lo que los padres esperan de sus hijos y lo que estos esperan de sí mismos.

El elenco está integrado por Ariadna Callihuanca, Dayjhan Trujillo, María Rubio, Miluscka Coronado, Munaytica Dávila, Christine Lemus, Mick Jack Gonzáles, Ximena Villacorta, Kelly Neira Arangurí, Camila Esperanza Barrantes Oliva, Daritza Guerovich, Luis Jaime Cisneros León y Ariana Valdivia.

Sobre el proceso creativo, el director Alfonso Santistevan señala: “Hacer La niñita querida ha sido para mí un nuevo encuentro con jóvenes que, por supuesto, tienen visiones y sensibilidades nuevas para mí y eso contribuye enormemente al trabajo”. Añade además que “las obras de arte no dejan mensajes, todo lo contrario, nos regalan preguntas, inquietudes, dudas y desconciertos”.

La obra es presentada por la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, con el apoyo del Centro Cultural PUCP.