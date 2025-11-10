La reconocida comedia negra La niña jamón, escrita por la dramaturga argentina Laura Eva Avelluto, llega por primera vez al Perú. La puesta en escena, dirigida por el actor y docente Jhony Ruiz Vera, se presentará del 23 al 30 de noviembre en el Centro Cultural de Jesús María (Av. Horacio Urteaga 535), con funciones los viernes, sábados y domingos a las 4:30 p. m.

Las entradas están disponibles a S/40 (general) y S/20 (estudiantes, jubilados y vecinos de Jesús María) a través del formulario en línea forms.gle/fcH5HRD8svGRU9Ve9 y en las redes de Crisálida Producciones.

Una comedia negra sobre los vínculos familiares

La historia gira en torno a Dora, una madre dominante que controla la vida de su hijo Eugenio y de su pareja, mostrando cómo el afecto puede transformarse en un instrumento de manipulación. Con humor ácido y tensión simbólica, la obra revela las formas más sutiles del control emocional dentro del entorno familiar.

El elenco está integrado por Tatiana Sotomayor, Lucía Abad y Piero Lizarbe, jóvenes intérpretes que aportan frescura a una pieza que combina lenguaje contemporáneo, temas psicológicos y una propuesta visual sugerente.

Producción y mensaje social

La temporada está a cargo de Crisálida Producciones, colectivo que acompaña la obra con una campaña de sensibilización sobre vínculos afectivos y autonomía emocional. El grupo busca que el público reflexione sobre las relaciones familiares y las dinámicas de poder desde una mirada crítica y accesible.

“La obra combina humor, tensión y reflexión, para mostrar que el amor también puede ser un espacio de poder y conflicto”, señala la producción.

Datos clave