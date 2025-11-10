La obra, que combina humor ácido y crítica social, explora las dinámicas de poder y control afectivo dentro de la familia. Tendrá cuatro funciones en Lima, bajo la dirección de Jhony Ruiz Vera.
La obra, que combina humor ácido y crítica social, explora las dinámicas de poder y control afectivo dentro de la familia. Tendrá cuatro funciones en Lima, bajo la dirección de Jhony Ruiz Vera.

La reconocida comedia negra La niña jamón, escrita por la dramaturga argentina Laura Eva Avelluto, llega por primera vez al Perú. La puesta en escena, dirigida por el actor y docente Jhony Ruiz Vera, se presentará del 23 al 30 de noviembre en el Centro Cultural de Jesús María (Av. Horacio Urteaga 535), con funciones los viernes, sábados y domingos a las 4:30 p. m.

Las entradas están disponibles a S/40 (general) y S/20 (estudiantes, jubilados y vecinos de Jesús María) a través del formulario en línea y en las redes de Crisálida Producciones.

Una comedia negra sobre los vínculos familiares

La historia gira en torno a Dora, una madre dominante que controla la vida de su hijo Eugenio y de su pareja, mostrando cómo el afecto puede transformarse en un instrumento de manipulación. Con humor ácido y tensión simbólica, la obra revela las formas más sutiles del control emocional dentro del entorno familiar.

El elenco está integrado por Tatiana Sotomayor, Lucía Abad y Piero Lizarbe, jóvenes intérpretes que aportan frescura a una pieza que combina lenguaje contemporáneo, temas psicológicos y una propuesta visual sugerente.

Producción y mensaje social

La temporada está a cargo de Crisálida Producciones, colectivo que acompaña la obra con una campaña de sensibilización sobre vínculos afectivos y autonomía emocional. El grupo busca que el público reflexione sobre las relaciones familiares y las dinámicas de poder desde una mirada crítica y accesible.

“La obra combina humor, tensión y reflexión, para mostrar que el amor también puede ser un espacio de poder y conflicto”, señala la producción.

Datos clave

  • Obra: La niña jamón
  • Autora: Laura Eva Avelluto (Argentina)
  • Director: Jhony Ruiz Vera
  • Fechas: 23 al 30 de noviembre de 2025
  • Funciones: viernes, sábado y domingo – 4:30 p. m.
  • Lugar: Centro Cultural de Jesús María (Av. Horacio Urteaga 535)
  • Entradas: S/40 (general) y S/20 (estudiantes, jubilados y vecinos)
  • Venta: y redes de Crisálida Producciones

TAGS RELACIONADOS