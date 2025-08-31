El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y la Compañía Flotante anunciaron el regreso de “La Ópera de los Monstruos”, un espectáculo poético y festivo diseñado como introducción al mundo de la ópera para toda la familia. La temporada se estrenará el sábado 30 de agosto a las 4:00 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico y se extenderá hasta el domingo 12 de octubre de 2025, con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p.m.

La obra es una colaboración internacional entre la Compañía Flotante (Perú–Argentina) y Stage of the Arts (México), con composición musical de Rodrigo Cadet, dirección artística de Natalia Chami, Azul Borenstein y Yuriria Fanjul, y dirección musical de Gonzalo Sánchez Villanueva.

El elenco está conformado por la soprano Alejandra Llenque, el barítono Andrés Asencio, la pianista Ana Osnayo y los actores César Chirinos, Marco Flozu y Lucila Shmidt. En escena se combinan títeres gigantes, instalaciones visuales, danza y humor físico que invitan a los niños a descubrir el poder de la imaginación a través de monstruos fascinantes y divertidos.

Sinopsis

Durante una pijamada, Manu y sus amigos se sumergen en un mundo onírico donde emociones como el miedo, la risa y la ternura toman forma de criaturas monstruosas. Entre colores, sonidos y juegos visuales, la obra explora las preguntas esenciales de la infancia: ¿de dónde vienen los sueños?, ¿por qué nos asusta lo desconocido?, ¿cómo convivir con lo extraño? La puesta en escena muestra cómo la amistad y la risa transforman lo temido en algo cercano y bello.

Reconocimientos

El proyecto fue seleccionado entre más de 700 propuestas latinoamericanas en la convocatoria Cultura Latinoamérica de Fundación SURA y Latimpacto. Además, cuenta con el respaldo de Ibermúsicas y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de México, consolidándose como una de las producciones escénicas más destacadas de la región.

Información práctica

Temporada: hasta el 12 de octubre de 2025.

hasta el 12 de octubre de 2025. Funciones: sábados y domingos a las 4:00 p.m. (excepto 7, 13 y 14 de septiembre).

sábados y domingos a las 4:00 p.m. (excepto 7, 13 y 14 de septiembre). Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico.

Teatro de la Universidad del Pacífico. Entradas: disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro (una hora antes de cada función).

disponibles en y en la boletería del teatro (una hora antes de cada función). Preventa hasta el 29 de agosto: adultos S/ 35.00; estudiantes y niños S/ 20.00; pack familiar (3 personas) S/ 90.00.

adultos S/ 35.00; estudiantes y niños S/ 20.00; pack familiar (3 personas) S/ 90.00. Estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad.

