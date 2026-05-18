Luego de 325 años de su estreno original en Lima, “La púrpura de la rosa”, considerada la primera ópera escrita en el continente americano, regresará a escena en el Teatro Segura.

La nueva puesta en escena será dirigida por Jean Pierre Gamarra y tendrá únicamente tres funciones programadas para junio.

La obra barroca recrea la historia mitológica entre Venus y Adonis y es considerada una pieza fundamental para comprender el desarrollo artístico y musical del Virreinato del Perú.

Un clásico barroco nacido en Lima en 1701

“La púrpura de la rosa” se estrenó originalmente el 19 de octubre de 1701 en el Palacio del Virrey de Lima.

La obra cuenta con libreto de Pedro Calderón de la Barca y música de Tomás de Torrejón y Velasco.

Especialistas la consideran una joya del barroco latinoamericano y el inicio de la música dramática barroca en el Nuevo Mundo.

Además, representa la adaptación de las formas artísticas europeas al contexto cultural americano durante la época virreinal.

Jean Pierre Gamarra promete una puesta intensa y contemporánea

El director Jean Pierre Gamarra adelantó que la nueva producción explorará la fuerte carga emocional y erótica presente en el texto original.

“La obra explora la fuerza irresistible del deseo carnal que desafía incluso a los dioses”, señaló.

El montaje contará además con escenografía del diseñador italiano Lorenzo Albani, reconocido por sus propuestas visuales inspiradas en universos oníricos.

Elenco internacional encabezará la producción

La producción reunirá a artistas internacionales y nacionales especializados en música barroca.

Entre los principales intérpretes figuran:

Lucía Iglesias (España) como Venus

Rafael Quirant (España) como Adonis

Inés López (España) como Marte

También participarán:

Wilson Hidalgo

Rosa Parodi

Erika Camacho

Bettina Victorero

La Orquesta Barroca del Teatro Municipal de Lima estará dirigida por el maestro Aurelio Tello.

Funciones serán en junio en el Teatro Segura

“La púrpura de la rosa” tendrá funciones los días:

14 de junio

16 de junio

18 de junio

Las presentaciones se realizarán en el Teatro Segura, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.