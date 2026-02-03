Del 5 al 12 de febrero de 2026, el Teatro Ricardo Blume acogerá la obra La reunificación de las dos Coreas, en una versión corta y adaptada que propone una mirada fragmentada sobre el amor como motor de vida y como fuerza que atraviesa el deseo, la culpa, la violencia y la soledad.

La temporada contempla seis funciones en la sala ubicada en el distrito de Jesús María, con entradas a la venta en Joinnus.

Dramaturgia contemporánea y dirección local

La puesta está dirigida por Ana Julia Marko y basada en el texto del reconocido dramaturgo francés Joël Pommerat, con traducción de Nadine Vallejo.

La obra se construye a partir de una serie de escenas independientes, algunas habladas y otras puramente físicas, que comparten un eje común: explorar las complejidades del vínculo humano y las distintas maneras de amar, desde lo romántico y filial hasta lo obsesivo, contradictorio o no correspondido.

Un salón de baile como universo escénico

El escenario se transforma en un salón de baile latinoamericano, donde ritmos y códigos culturales del continente como el karaoke o el melodrama, dialogan con el humor y la poesía. En este espacio, los cuerpos, la música, el canto y la danza adquieren un rol central para expresar un amor alejado de los modelos tradicionales.

“Nos interesa mostrar tanto el amor romántico como el filial, así como los amores imposibles o no correspondidos”, explicó la directora Ana Julia Marko. “Buscamos un amor no hegemónico, que se exprese también desde lo físico y lo poético”, añadió.

Un elenco amplio y coral

El elenco está conformado por Mar Balarezo, Alejandra Bocanegra, Carla Chávez, Marcia Chea, Jimena Donayre, Jhohana Flores, Sebastián Hidalgo, Valeria Lazo, Lucas Mendoza, Alexis Moscoso, Mitsuko Olmedo, Germán Ojeda y Sebastian Zúñiga, quienes dan vida a este mosaico de historias breves que dialogan entre sí.

Fechas y horarios

Las funciones se realizarán en las siguientes fechas:

Jueves 5, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero – 8:00 p. m.

– 8:00 p. m. Jueves 12 de febrero – doble función: 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

Las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus.