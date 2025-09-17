La Navidad promete más tensiones que villancicos en “Laponia”, la nueva comedia de Los Productores dirigida por el reconocido Juan Carlos Fisher, que se estrena el 19 de septiembre en el Teatro NOS de San Isidro. La puesta en escena invita a la reflexión a través del humor, mostrando cómo las diferencias culturales y estilos de crianza pueden transformar una celebración familiar en un campo de batalla emocional.

El elenco de lujo está conformado por Carlos Carlín, Melania Urbina, Óscar López Arias y Magdyel Ugaz, quien dará inicio a la temporada antes de ser reemplazada en el mismo rol por Gianella Neyra. Juntos interpretan a dos familias que, al reunirse en Finlandia para pasar la Navidad, ven cómo la armonía se quiebra cuando uno de los niños suelta una frase demoledora: “Papá Noel no existe”.

A partir de este momento, la obra expone con humor y picardía los diferentes valores, formas de crianza y maneras de entender la verdad, dejando en evidencia que los secretos más pequeños pueden detonar las mayores tensiones.

“Laponia toca un tema profundamente familiar: cómo criamos, qué valores transmitimos y qué hacemos con la magia de la infancia. Estoy feliz de dirigir a un elenco tan potente, capaz de combinar humor y ternura en cada escena”, señala Fisher.

La temporada contará con funciones de jueves a sábado a las 8:30 p.m. (con doble función los sábados a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m.) y domingos a las 7:00 p.m. Las entradas están disponibles en losproductores.pe, Joinnus y en la boletería del teatro.