El Teatro La Plaza continúa su programación cultural de 2026 con el estreno de la obra Las cosas que sé que son verdad, escrita por el dramaturgo australiano Andrew Bovell y dirigida por K’intu Galiano.

La temporada se iniciará el 29 de marzo, con funciones de martes a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m., en el recinto ubicado en Larcomar.

La obra ha sido presentada en distintos escenarios internacionales y propone una reflexión sobre la familia, el amor y las expectativas que marcan la vida de las personas.

Una historia sobre cambios personales y vínculos familiares

La trama gira en torno a cuatro hijos adultos de una familia de clase media que enfrentan momentos decisivos en sus vidas.

A lo largo de la historia, cada uno de ellos cuestiona las certezas que habían asumido como inmutables, enfrentando temas relacionados con la identidad, la felicidad y la aceptación de los cambios personales.

El relato presenta el desafío que enfrenta la familia al adaptarse a nuevas realidades y comprender las decisiones de sus integrantes, en un proceso que evidencia la complejidad de los vínculos afectivos.

Según explicó el director K’intu Galiano, la obra propone una mirada reflexiva sobre las relaciones familiares.

“Las cosas que sé que son verdad invita a reflexionar sobre la complejidad de los vínculos familiares y la aceptación de la diferencia. Nos confronta con las expectativas que imponemos a nuestros seres queridos y nos reta a repensar, con empatía, qué sucede cuando las personas que amamos cambian”, señaló.

Elenco con reconocidos actores nacionales

La puesta en escena cuenta con un elenco integrado por destacados intérpretes del teatro y la televisión peruana.

Entre los actores que participan en la obra figuran:

Mónica Sánchez

Carlos Mesta

Karina Jordán

Sebastian Ramos

Verónica Infantes

Pedro Ibáñez

El equipo artístico busca ofrecer una experiencia escénica centrada en el desarrollo emocional de los personajes y en la representación de conflictos familiares contemporáneos.

Entradas y horarios disponibles

Las funciones se realizarán semanalmente en el Teatro La Plaza, con una programación continua desde finales de marzo.

El público puede adquirir sus entradas a través de: