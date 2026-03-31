La comedia teatral “Las cuñadas”, escrita por María Paula del Olmo y dirigida por Federico Abrill, se presentará durante cinco funciones en el espacio cultural Casa Bulbo, en el distrito limeño de Barranco, como parte del ciclo Noche de Creadoras.

La temporada se realizará los miércoles 01, 08, 15, 22 y 29 de abril, a las 9:00 p.m., con una propuesta escénica que combina humor ácido y conflictos familiares en un contexto inesperado.

Una boda que termina en caos y reproches

La historia gira en torno a Sabrina, una novia que termina en una posta médica junto a su esposo tras una broma fallida durante la recepción de su boda.

En ese escenario, Sabrina se encuentra con Natalia, quien la responsabiliza por el accidente y por haberse involucrado en situaciones que afectan la dinámica familiar. A partir de ese encuentro, surgen reproches, tensiones y revelaciones que ponen a prueba los vínculos entre los personajes.

La obra utiliza la comedia para abordar temas relacionados con las relaciones familiares, las expectativas sociales y los conflictos que pueden surgir en momentos de alta tensión emocional.

Elenco y propuesta escénica

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Gia Rosalino, Tania López y Dante del Águila, quienes interpretan a los personajes principales en esta historia centrada en una boda que se desvía de lo planeado.

“Las cuñadas” forma parte del programa Noche de Creadoras, iniciativa cultural que busca visibilizar el trabajo de mujeres y artistas emergentes en el ámbito de las artes escénicas.

Este espacio es impulsado por la directora y gestora cultural Jennifer Aguirre Woytkowski, creadora del proyecto Las Creadoras, que desde 2022 promueve la circulación y profesionalización de artistas emergentes en el país.

Funciones y venta de entradas

La obra se presentará exclusivamente durante cinco fechas en abril, con funciones dirigidas a público interesado en propuestas teatrales contemporáneas.

Las entradas tienen un costo de S/ 25 y pueden adquirirse mediante contacto directo con la organización a través del número +51 915 247 120.