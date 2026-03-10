El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, fallecido a los 87 años en Lima, desarrolló a lo largo de más de cinco décadas una obra literaria compuesta por novelas, cuentos, ensayos y memorias.

Su narrativa se caracterizó por el humor, la melancolía y una mirada crítica a la élite limeña, lo que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana contemporánea.

Estas son algunas de sus obras más representativas.

1. Huerto cerrado (1968)

El libro Huerto cerrado marcó el inicio de la carrera literaria de Bryce Echenique.

Se trata de un conjunto de doce relatos con el que obtuvo una mención honrosa en el concurso Casa de las Américas, en Cuba, lo que dio notoriedad al joven escritor.

En estos cuentos ya se aprecia el estilo narrativo confesional e intimista que caracterizaría su obra.

2. Un mundo para Julius (1970)

La novela Un mundo para Julius es considerada una de las obras fundamentales de la narrativa peruana.

El libro narra la infancia de Julius, un niño de una familia aristocrática limeña que observa las profundas desigualdades sociales entre su entorno privilegiado y los trabajadores de su casa.

La obra le valió el Premio Nacional de Literatura del Perú en 1972 y fue adaptada al cine en 2021 por la directora Rossana Díaz Costa.

3. La vida exagerada de Martín Romaña (1981)

La novela La vida exagerada de Martín Romaña forma parte del díptico literario Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire.

El libro relata las experiencias del joven escritor peruano Martín Romaña en París, durante los acontecimientos del Mayo del 68.

Muchos críticos consideran esta novela una de las más importantes de su carrera.

4. Permiso para vivir (1993)

Permiso para vivir es el primer volumen de las llamadas “antimemorias” del escritor.

Inspirada en la tradición autobiográfica del autor francés André Malraux, la obra mezcla recuerdos personales, reflexiones y anécdotas con el característico humor del autor.

Posteriormente publicó Permiso para sentir (2005) y Permiso para retirarme (2019).

5. Reo de nocturnidad (1997)

La novela Reo de nocturnidad le permitió ganar el Premio Nacional de Narrativa de España en 1998.

El libro narra la historia del profesor peruano Max Gutiérrez, quien vive en Montpellier mientras sufre de insomnio crónico.

6. El huerto de mi amada (2002)

Con la novela El huerto de mi amada, Bryce Echenique ganó el Premio Planeta en 2002.

La obra relata el romance entre el joven limeño Carlitos Alegre y Natalia de Larrea, una mujer mayor que él, en una historia marcada por la ironía y la sensibilidad.

7. Dándole pena a la tristeza (2012)

La novela Dándole pena a la tristeza fue la última publicada por el escritor.

En ella retrata la decadencia de una familia aristocrática limeña, retomando uno de los temas centrales de su obra: la crítica a la estructura social de Lima.

El título surge de una frase que el autor recordaba de una empleada de su infancia, conocida como “mamá Rosa”.