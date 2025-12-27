Catacaos celebró la Navidad con devoción y tradición. Y es que el día 25, las tradicionales pastorcitas recorrieron las principales calles del distrito, llenando de alegría, música y color esta hermosa tradición que forma parte del homenaje al Divino Niño Jesús y antesala de la Bajada de los Reyes Magos, manteniendo viva la fe y las costumbres que los identifican como pueblo.

Las pastorcitas, vistiendo sus coloridos trajes, donde entusiastas niñas y jóvenes, recorren las polvorientas calles con música y jolgorio acompañadas a veces por otros personajes folclóricos, que hacen más atractivo el paseo.

TRADICIÓN

Esta costumbre mezcla fe y folclore local, forma parte de las celebraciones navideñas, las mismas que volverán a recrearse en la Bajada de los Reyes Magos en Narihualá, el próximo 6 de enero.

Destacando cultura viva desde años inmemorables, representan a las pastoras que fueron a adorar al Niño Jesús, además es un ícono cultural, símbolo de la identidad y la tradición navideña, son una expresión del folclore y la Religiosidad popular de Catacaos.