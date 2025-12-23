Treinta mujeres que transforman los hilos en piezas de arte, con diseños únicos y exclusivos, hechos completamente a mano, son las bordadoras de Catacaos, que a través de la ONG: “Manos que Iluminan”, aprenden en el taller de bordado ideado para ellas.

En este curso práctico, las mujeres confeccionan hermosos monederos, cartucheras y carteras chicas y grandes, bolsones, caminos de mesa, almohadas, tapetes y a futuro está el sueño de bordar prendas de vestir.

CREATIVIDAD

Como dice la entusiasta Rosaly Atarama, una de la creadoras de este ambiente de manufactura, “ cada pieza cuenta una historia de esfuerzo, creatividad y unión, aparte de ser un sustento económico para ellas, que venden sus productos en un stand en la galería Catawasi ”.

“Es una oportunidad, un encuentro y una forma de sanar y crecer juntas, este taller nace con el objetivo de brindar trabajo a mujeres guerreras y valientes, dispuestas a aprender, crear y descubrir su talento” , resalta.

Asimimso asegura, “Compartimos con orgullo el trabajo realizado con nuestras manos y corazones, gracias a la cooperación con Catawasi, seguimos alumbrando caminos, puntada a puntada, porque cuando una mujer crea, muchas se iluminan”, sentencia Rosaly.

OPORTUNIDAD

Cabe señalar que son cuatro jóvenes cristianos que conforman el grupo siguiendo un sueño de ayudar a los demás: Rosaly Atarama, Stacy Kuhns, Ismael Ipanaqué y Elvis Seminario.

“Tratamos de aliviar y reducir la pobreza mediante acciones concretas de asistencia, capacitación y generación de oportunidades sostenibles y de educación, además de rescatar, valorar y difundir la riqueza cultural de nuestras comunidades, fortaleciendo la identidad, el arte, las tradiciones y la creatividad ”, acotó.

Finalmente, dijo que “visualizamos un centro integral donde niños, jóvenes y mujeres reciban educación, arte y formación emprendedora, que transforme vidas con oportunidades reales”.